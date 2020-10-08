Сослан Джанаев
№35
Вратарь
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Команда
Сочи
Возраст
34
Рост
188
Вес
80
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Джанаев пропустил шесть голов за два матча в сборной. Россия проиграла оба
#Сослан Джанаев
08 октября 2020, 22:00
Новый состав России: есть два человека без клуба и Мостовой (41 минута в этом сезоне) – но нет Соболева
#Россия
25 августа 2020, 16:55
Рэп, MDK, православие и «Подслушано в кальянной». На какие паблики вк подписаны русские футболисты
#Россия
14 июля 2020, 07:40
Джанаев взял три пенальти за два тура. В «Рубине» у него уже был похожий сезон
#Сослан Джанаев
20 октября 2019, 19:12