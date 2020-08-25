Роман Нойштедтер
№15
Полузащитник
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Команда
Динамо
Возраст
33
Рост
190
Вес
83
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Состав России на Евро: 17-летний пацан, четыре игрока из Европы, нет Гильерме
#Россия
11 мая, 14:30
Ой, какой ляп Нойштедтера: вышел на замену, поскользнулся и отдал мяч под гол
#Роман Нойштедтер
01 мая, 17:20
Новый состав России: есть два человека без клуба и Мостовой (41 минута в этом сезоне) – но нет Соболева
#Россия
25 августа 2020, 16:55
Новая сборная России: нет лучшего бомбардира РПЛ, Чалова и игроков «Рубина»
#Станислав Черчесов
26 августа 2019, 14:26
Россия через год после ЧМ-2018: много новых людей, но есть вопросы
#Станислав Черчесов
23 мая 2019, 14:00