Альберт Мнацаканян

№8
Полузащитник
Подписаться
Ближайший матч
Акрон - Текстильщик
Команда
Текстильщик
Гражданство
Армения
Возраст
22
Рост
183
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
россия. фнл
07.05.2022 07 мая 2022 сб 0:00
Акрон
-:-
Текстильщик
07.05.2022 07 мая 2022 сб 0:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Акрон
-
Текстильщик
-
21.11.2021 21 нояб. 2021 вс 14:00
Текстильщик
1 : 3
Кубань
21.11.2021 21 нояб. 2021 вс 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Текстильщик
1
Кубань
3
был в запасе
13.11.2021 13 нояб. 2021 сб 14:00
Текстильщик
1 : 1
Торпедо
13.11.2021 13 нояб. 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Текстильщик
1
Торпедо
1
был в запасе
06.11.2021 06 нояб. 2021 сб 14:00
Текстильщик
0 : 1
Краснодар-2
06.11.2021 06 нояб. 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Текстильщик
0
Краснодар-2
1
был в запасе
31.10.2021 31 окт. 2021 вс 14:00
Текстильщик
4 : 1
КАМАЗ
31.10.2021 31 окт. 2021 вс 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Текстильщик
4
КАМАЗ
1
был в запасе
09.10.2021 09 окт. 2021 сб 16:00
Текстильщик
1 : 1
Томь
09.10.2021 09 окт. 2021 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Текстильщик
1
Томь
1
был в запасе
29.09.2021 29 сент. 2021 ср 18:00
Текстильщик
3 : 2
Балтика
29.09.2021 29 сент. 2021 ср 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Текстильщик
3
Балтика
2
был в запасе
15.09.2021 15 сент. 2021 ср 18:00
Текстильщик
0 : 3
СКА-Хабаровск
15.09.2021 15 сент. 2021 ср 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Текстильщик
0
СКА-Хабаровск
3
был в запасе
11.09.2021 11 сент. 2021 сб 16:00
Текстильщик
3 : 1
Олимп-Долгопрудный
11.09.2021 11 сент. 2021 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Текстильщик
3
Олимп-Долгопрудный
1
был в запасе
05.09.2021 05 сент. 2021 вс 16:00
Текстильщик
2 : 0
Велес
05.09.2021 05 сент. 2021 вс 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Текстильщик
2
Велес
0
был в запасе
20.08.2021 20 авг. 2021 пт 16:00
Текстильщик
1 : 2
Спартак-2
20.08.2021 20 авг. 2021 пт 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Текстильщик
1
Спартак-2
2
был в запасе
27.11.2021 27 нояб. 2021 сб 14:00
Спартак-2
2 : 1
Текстильщик
27.11.2021 27 нояб. 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Спартак-2
2
Текстильщик
1
был в запасе
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 15:00
Енисей
3 : 0
Текстильщик
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Енисей
3
Текстильщик
0
был в запасе
23.10.2021 23 окт. 2021 сб 13:00
Нефтехимик
3 : 1
Текстильщик
23.10.2021 23 окт. 2021 сб 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Нефтехимик
3
Текстильщик
1
был в запасе
29.08.2021 29 авг. 2021 вс 19:00
Алания
4 : 0
Текстильщик
29.08.2021 29 авг. 2021 вс 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Алания
4
Текстильщик
0
был в запасе
14.08.2021 14 авг. 2021 сб 19:00
Кубань
1 : 0
Текстильщик
14.08.2021 14 авг. 2021 сб 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Кубань
1
Текстильщик
0
был в запасе
31.07.2021 31 июля 2021 сб 17:00
Торпедо
0 : 0
Текстильщик
31.07.2021 31 июля 2021 сб 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Торпедо
0
Текстильщик
0
был в запасе
24.07.2021 24 июля 2021 сб 19:00
Краснодар-2
1 : 1
Текстильщик
24.07.2021 24 июля 2021 сб 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Краснодар-2
1
Текстильщик
1
был в запасе
17.07.2021 17 июля 2021 сб 17:00
КАМАЗ
1 : 0
Текстильщик
17.07.2021 17 июля 2021 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
КАМАЗ
1
Текстильщик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур
10.07.2021 10 июля 2021 сб 19:00
Ротор
0 : 0
Текстильщик
10.07.2021 10 июля 2021 сб 19:00
минуты: 64' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Ротор
0
Текстильщик
0
минуты: 64' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур