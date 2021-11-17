Енисей - Текстильщик: 17 ноября 2021 смотреть онлайн

Енисей
Красноярск
-:-

Енисей - Текстильщик: 17 ноября 2021 смотреть онлайн

Текстильщик
Иваново
ФНЛ, 23 тур

ФНЛ,

23 тур

Россия
17 нояб. 2021, -:- МСК
17.11.2021, -:- МСК
среда
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Предварительный состав

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Енисей
мин
1
Опарин
Михаил Опарин
19
Гарбуз
Константин Гарбуз
2
Кичин
Валерий Кичин
15
Цховребов
Валерий Цховребов
5
Марков
Николай Марков
32
Глушков
Никита Глушков
7
Зотов
Александр Зотов
21
Иванов
Егор Иванов
8
Ломакин
Александр Ломакин
64
Ланин
Олег Ланин
12
Раздорских
Никита Раздорских
Запасные
30
Ребров
Дмитрий Ребров
-
80
Абрамов
Артем Абрамов
-
6
Рукас
Андрюс Рукас
-
25
Елеев
Максим Елеев
-
10
Комков
Михаил Комков
-
17
Песиков
Евгений Песиков
-
33
Сухомлинов
Максим Сухомлинов
-
91
Карпук
Илья Карпук
-
Главный тренер
Александр Алферов
Текстильщик
мин
7
Горюшкин
Алексей Горюшкин
90
Хрипков
Андрей Хрипков
76
Агеев
Александр Агеев
1
Смирнов
Алексей Смирнов
20
Альшанский
Валерий Альшанский
23
Макушкин
Алексей Макушкин
70
Машуков
Хачим Машуков
71
Бачинский
Максим Бачинский
95
Губочкин
Алексей Губочкин
57
Мнацаканян
Альберт Мнацаканян
17
Фомин
Денис Фомин
Запасные
16
Киселев
Максим Киселев
-
55
Морозов
Юрий Морозов
-
88
Обивалин
Сергей Обивалин
-
22
Маричев
Евгений Маричев
-
15
Семашкин
Дмитрий Семашкин
-
5
Сметанкин
Александр Сметанкин
-
97
Каменщиков
Дмитрий Каменщиков
-
Главный тренер
Сергей Павлов

Прошлые матчи

29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 13:00
Енисей
1 : 0
Текстильщик
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 13:00
Енисей
1
Текстильщик
0
22.08.2020 22 авг. 2020 сб 17:00
Текстильщик
2 : 2
Енисей
22.08.2020 22 авг. 2020 сб 17:00
Текстильщик
2
Енисей
2
07.07.2019 07 июля 2019 вс 16:00
Текстильщик
0 : 1
Енисей
07.07.2019 07 июля 2019 вс 16:00
Текстильщик
0
Енисей
1