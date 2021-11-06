Текстильщик - Краснодар-2: 06 ноября 2021 смотреть онлайн

Текстильщик
Иваново
-:-

Текстильщик - Краснодар-2: 06 ноября 2021 смотреть онлайн

Краснодар-2
Краснодар
ФНЛ, 21 тур

ФНЛ,

21 тур

Россия
6 нояб. 2021, -:- МСК
6.11.2021, -:- МСК
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Предварительный состав

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Текстильщик
мин
7
Горюшкин
Алексей Горюшкин
90
Хрипков
Андрей Хрипков
76
Агеев
Александр Агеев
1
Смирнов
Алексей Смирнов
20
Альшанский
Валерий Альшанский
23
Макушкин
Алексей Макушкин
70
Машуков
Хачим Машуков
71
Бачинский
Максим Бачинский
95
Губочкин
Алексей Губочкин
57
Мнацаканян
Альберт Мнацаканян
17
Фомин
Денис Фомин
Запасные
16
Киселев
Максим Киселев
-
55
Морозов
Юрий Морозов
-
88
Обивалин
Сергей Обивалин
-
22
Маричев
Евгений Маричев
-
15
Семашкин
Дмитрий Семашкин
-
5
Сметанкин
Александр Сметанкин
-
97
Каменщиков
Дмитрий Каменщиков
-
Главный тренер
Сергей Павлов
Краснодар-2
мин
-
Бородин
Сергей Бородин
-
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
-
Сперцян
Эдуард Сперцян
-
Апеков
Руслан Апеков
Главный тренер
Артем Куликов

Прошлые матчи

02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Краснодар-2
0 : 1
Текстильщик
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Краснодар-2
0
Текстильщик
1
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 17:00
Текстильщик
0 : 0
Краснодар-2
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 17:00
Текстильщик
0
Краснодар-2
0
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 13:00
Текстильщик
1 : 0
Краснодар-2
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 13:00
Текстильщик
1
Краснодар-2
0
24.07.2019 24 июля 2019 ср 17:00
Краснодар-2
1 : 1
Текстильщик
24.07.2019 24 июля 2019 ср 17:00
Краснодар-2
1
Текстильщик
1