Краснодар-2 - Текстильщик: 02 мая 2021 смотреть онлайн

Краснодар-2
Краснодар
-:-

Краснодар-2 - Текстильщик: 02 мая 2021 смотреть онлайн

Текстильщик
Иваново
ФНЛ, 40 тур

ФНЛ,

40 тур

Россия
2 мая 2021, -:- МСК
2.05.2021, -:- МСК
воскресенье
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Предварительный состав

Краснодар-2
мин
44
Бородин
Сергей Бородин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
63
Сергеев
Никита Сергеев
72
Халназаров
Рустам Халназаров
37
Воротников
Илья Воротников
48
Исаенко
Олег Исаенко
86
Корнюшин
Даниил Корнюшин
84
Литвинов
Вячеслав Литвинов
15
Мацукатов
Алекс Мацукатов
53
Черников
Александр Черников
74
Сперцян
Эдуард Сперцян
Запасные
71
Ещенко
Сергей Ещенко
-
50
Стежко
Виталий Стежко
-
40
Ивашин
Андрей Ивашин
-
34
Пелих
Данил Пелих
-
43
Иванов
Дмитрий Иванов
-
60
Текучев
Андрей Текучев
-
75
Байрамян
Левон Байрамян
-
92
Апеков
Руслан Апеков
-
67
Кутовой
Максим Кутовой
-
21
Андреев
Игорь Андреев
-
Текстильщик
мин
-
Батов
Максим Батов
-
Фомин
Денис Фомин
-
Бачинский
Максим Бачинский
-
Маричев
Евгений Маричев

Прошлые матчи

07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 17:00
Текстильщик
0 : 0
Краснодар-2
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 17:00
Текстильщик
0
Краснодар-2
0
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 13:00
Текстильщик
1 : 0
Краснодар-2
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 13:00
Текстильщик
1
Краснодар-2
0
24.07.2019 24 июля 2019 ср 17:00
Краснодар-2
1 : 1
Текстильщик
24.07.2019 24 июля 2019 ср 17:00
Краснодар-2
1
Текстильщик
1