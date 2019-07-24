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Краснодар-2 VS Текстильщик
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Краснодар-2 - Текстильщик: 24 июля 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Краснодар-2
Краснодар
1:1
Краснодар-2 - Текстильщик: 24 июля 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Текстильщик
Иваново
ФНЛ, 4 тур
ФНЛ,
4 тур
Россия
24 июля 2019, 17:00 МСК
24.07.2019, 17:00 МСК
среда
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События
Матч окончен 1:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
Краснодар-2
0 : 1
Текстильщик
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
Краснодар-2
0
Текстильщик
1
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
17:00
Текстильщик
0 : 0
Краснодар-2
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
17:00
Текстильщик
0
Краснодар-2
0
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
13:00
Текстильщик
1 : 0
Краснодар-2
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
13:00
Текстильщик
1
Краснодар-2
0
24.07.2019
24 июля 2019
ср
17:00
Краснодар-2
1 : 1
Текстильщик
24.07.2019
24 июля 2019
ср
17:00
Краснодар-2
1
Текстильщик
1