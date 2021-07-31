Торпедо - Текстильщик: 31 июля 2021 смотреть онлайн

Торпедо
Москва
-:-

Торпедо - Текстильщик: 31 июля 2021 смотреть онлайн

Текстильщик
Иваново
ФНЛ, 4 тур

ФНЛ,

4 тур

Россия
31 июля 2021, -:- МСК
31.07.2021, -:- МСК
суббота
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Предварительный состав

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Торпедо
мин
51
Ботнарь
Виталий Ботнарь
44
Самсонов
Артем Самсонов
4
Редькович
Дмитрий Редькович
99
Евдокимов
Андрей Евдокимов
28
Магаль
Руслан Магаль
28
Магаль
Руслан Магаль
14
Рязанцев
Александр Рязанцев
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
21
Дворецков
Филипп Дворецков
21
Кравчук
Андрей Кравчук
10
Лебеденко
Игорь Лебеденко
Запасные
39
Довбня
Александр Довбня
-
25
Каплиенко
Александр Каплиенко
-
49
Прошкин
Егор Прошкин
-
24
Лях
Андрей Лях
-
9
Адаев
Владислав Адаев
-
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
-
71
Баланюк
Денис Баланюк
-
31
Козлов
Данила Козлов
-
18
Скофлек
Жига Скофлек
-
15
Орехов
Александр Орехов
-
81
Корж
Константин Корж
-
Главный тренер
Александр Бородюк
Текстильщик
мин
7
Горюшкин
Алексей Горюшкин
90
Хрипков
Андрей Хрипков
76
Агеев
Александр Агеев
1
Смирнов
Алексей Смирнов
20
Альшанский
Валерий Альшанский
23
Макушкин
Алексей Макушкин
70
Машуков
Хачим Машуков
71
Бачинский
Максим Бачинский
95
Губочкин
Алексей Губочкин
57
Мнацаканян
Альберт Мнацаканян
17
Фомин
Денис Фомин
Запасные
16
Киселев
Максим Киселев
-
55
Морозов
Юрий Морозов
-
88
Обивалин
Сергей Обивалин
-
22
Маричев
Евгений Маричев
-
15
Семашкин
Дмитрий Семашкин
-
5
Сметанкин
Александр Сметанкин
-
97
Каменщиков
Дмитрий Каменщиков
-
Главный тренер
Сергей Павлов

Прошлые матчи

24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
Торпедо
2 : 1
Текстильщик
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
Торпедо
2
Текстильщик
1
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 16:00
Текстильщик
1 : 3
Торпедо
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 16:00
Текстильщик
1
Торпедо
3
15.03.2020 15 марта 2020 вс 17:00
Текстильщик
0 : 0
Торпедо
15.03.2020 15 марта 2020 вс 17:00
Текстильщик
0
Торпедо
0
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 18:00
Торпедо
3 : 1
Текстильщик
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 18:00
Торпедо
3
Текстильщик
1