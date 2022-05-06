Дмитрий Кобесов

№88
Защитник
Подписаться
Ближайший матч
Нефтехимик - Алания
Команда
Алания
Гражданство
Россия
Возраст
23
Рост
180
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
06.05.2022 06 мая 2022 пт 17:00
Нефтехимик
-:-
Алания
06.05.2022 06 мая 2022 пт 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Нефтехимик
-
Алания
-
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 16:00
Алания
2 : 2
Акрон
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Алания
2
Акрон
2
был в запасе
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 16:00
Алания
3 : 0
Томь
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Алания
3
Томь
0
был в запасе
06.04.2022 06 апр. 2022 ср 17:00
Алания
0 : 3
Балтика
06.04.2022 06 апр. 2022 ср 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Алания
0
Балтика
3
был в запасе
26.03.2022 26 марта 2022 сб 16:00
Алания
0 : 1
Волгарь
26.03.2022 26 марта 2022 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Алания
0
Волгарь
1
был в запасе
12.03.2022 12 марта 2022 сб 16:00
Алания
2 : 0
Олимп-Долгопрудный
12.03.2022 12 марта 2022 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Алания
2
Олимп-Долгопрудный
0
был в запасе
27.11.2021 27 нояб. 2021 сб 16:00
Алания
2 : 1
Велес
27.11.2021 27 нояб. 2021 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Алания
2
Велес
1
был в запасе
21.11.2021 21 нояб. 2021 вс 17:00
Алания
2 : 3
Спартак-2
21.11.2021 21 нояб. 2021 вс 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Алания
2
Спартак-2
3
был в запасе
13.11.2021 13 нояб. 2021 сб 16:00
Алания
1 : 2
Енисей
13.11.2021 13 нояб. 2021 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Алания
1
Енисей
2
был в запасе
06.11.2021 06 нояб. 2021 сб 17:00
Алания
5 : 1
Торпедо
06.11.2021 06 нояб. 2021 сб 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Алания
5
Торпедо
1
был в запасе
31.10.2021 31 окт. 2021 вс 17:00
Алания
2 : 1
Краснодар-2
31.10.2021 31 окт. 2021 вс 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Алания
2
Краснодар-2
1
был в запасе
17.10.2021 17 окт. 2021 вс 17:00
Алания
2 : 3
Нефтехимик
17.10.2021 17 окт. 2021 вс 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Алания
2
Нефтехимик
3
был в запасе
09.10.2021 09 окт. 2021 сб 17:00
Алания
1 : 0
Оренбург
09.10.2021 09 окт. 2021 сб 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Алания
1
Оренбург
0
был в запасе
29.09.2021 29 сент. 2021 ср 18:00
Алания
1 : 0
Факел
29.09.2021 29 сент. 2021 ср 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Алания
1
Факел
0
был в запасе
19.09.2021 19 сент. 2021 вс 18:00
Алания
5 : 0
Металлург
19.09.2021 19 сент. 2021 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Алания
5
Металлург
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
11.09.2021 11 сент. 2021 сб 18:00
Алания
3 : 1
СКА-Хабаровск
11.09.2021 11 сент. 2021 сб 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Алания
3
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
29.08.2021 29 авг. 2021 вс 19:00
Алания
4 : 0
Текстильщик
29.08.2021 29 авг. 2021 вс 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Алания
4
Текстильщик
0
был в запасе
08.08.2021 08 авг. 2021 вс 19:00
Алания
3 : 2
Кубань
08.08.2021 08 авг. 2021 вс 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Алания
3
Кубань
2
был в запасе
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 15:00
Оренбург
0 : 0
Алания
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Оренбург
0
Алания
0
был в запасе
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 16:00
Факел
2 : 1
Алания
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Факел
2
Алания
1
был в запасе