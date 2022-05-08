Марк Гиллеспи

№29
Вратарь
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Ближайший матч
Манчестер Сити - Ньюкасл
Команда
Ньюкасл
Гражданство
Англия
Возраст
30
Рост
190
Вес
86
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
08.05.2022 08 мая 2022 вс 18:30
Манчестер Сити
-:-
Ньюкасл
08.05.2022 08 мая 2022 вс 18:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Манчестер Сити
-
Ньюкасл
-
15.01.2022 15 янв. 2022 сб 18:00
Ньюкасл
1 : 1
Уотфорд
15.01.2022 15 янв. 2022 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Ньюкасл
1
Уотфорд
1
был в запасе
27.12.2021 27 дек. 2021 пн 23:00
Ньюкасл
1 : 1
Манчестер Юнайтед
27.12.2021 27 дек. 2021 пн 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Ньюкасл
1
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе
17.10.2021 17 окт. 2021 вс 18:30
Ньюкасл
2 : 3
Тоттенхэм
17.10.2021 17 окт. 2021 вс 18:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ньюкасл
2
Тоттенхэм
3
был в запасе
17.09.2021 17 сент. 2021 пт 22:00
Ньюкасл
1 : 1
Лидс
17.09.2021 17 сент. 2021 пт 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Ньюкасл
1
Лидс
1
был в запасе
28.08.2021 28 авг. 2021 сб 17:00
Ньюкасл
2 : 2
Саутгемптон
28.08.2021 28 авг. 2021 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Ньюкасл
2
Саутгемптон
2
был в запасе
15.08.2021 15 авг. 2021 вс 16:00
Ньюкасл
2 : 4
Вест Хэм
15.08.2021 15 авг. 2021 вс 16:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Ньюкасл
2
Вест Хэм
4
был в запасе
13.03.2022 13 марта 2022 вс 17:00
Челси
1 : 0
Ньюкасл
13.03.2022 13 марта 2022 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Челси
1
Ньюкасл
0
был в запасе
23.10.2021 23 окт. 2021 сб 17:00
Кристал Пэлас
1 : 1
Ньюкасл
23.10.2021 23 окт. 2021 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Кристал Пэлас
1
Ньюкасл
1
был в запасе
02.10.2021 02 окт. 2021 сб 17:00
Вулверхэмптон
2 : 1
Ньюкасл
02.10.2021 02 окт. 2021 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Вулверхэмптон
2
Ньюкасл
1
был в запасе
25.09.2021 25 сент. 2021 сб 17:00
Уотфорд
1 : 1
Ньюкасл
25.09.2021 25 сент. 2021 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Уотфорд
1
Ньюкасл
1
был в запасе
21.08.2021 21 авг. 2021 сб 17:00
Астон Вилла
2 : 0
Ньюкасл
21.08.2021 21 авг. 2021 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Астон Вилла
2
Ньюкасл
0
был в запасе