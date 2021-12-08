Атлетико Минейро

Белу-Оризонти
Подписаться
Сайт
www.atletico.com.br/
Страна
Бразилия
Стадион
Раймундо Сампайо
Тренер
Хорхе Сампаоли
Х. Сампаоли
Лента
Материалы
Новости
Материалы
Бразильский клуб празднует первое за полвека чемпионство – бесплатно делает тату у нового стадиона. Там очередь под дождем
#Атлетико Минейро
Все материалы
Последние новости
Футбол
«Атлетико Минейро» выиграл Кубок Бразилии вслед за чемпионатом. Халк стал лучшим бомбардиром обоих турниров
#Атлетико Минейро
Футбол
🏆 «Атлетико Минейро» впервые за 50 лет выиграл чемпионат Бразилии. В составе клуба играют Халк и Диего Коста
#Атлетико Минейро
Футбол
Определились все полуфиналисты Кубка Либертадорес. Бразильские клубы попадут в финал в третий раз подряд
#Кубок Либертадорес
Футбол
Диего Коста перешел в «Атлетико Минейро». Он полгода провел без команды и последний раз играл в декабре
#Диего Коста
Футбол
«Бока» и «Атлетико Минейро» устроили потасовку после игры Кубка Либертадорес. Полиция применила перцовые баллончики
#Кубок Либертадорес
Футбол
Хорхе Сампаоли уходит из «Атлетико Минейро» в «Марсель»
#Хорхе Сампаоли
Все новости