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Павел Ярочински
№2
Защитник
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Команда
Кьево
Гражданство
Польша
Дата рождения
2 окт. 1994 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
25.05.2019
25 мая 2019
сб
19:00
Фрозиноне
0 : 0
Кьево
25.05.2019
25 мая 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
0
Кьево
0
минуты: 1' - 90'
19.05.2019
19 мая 2019
вс
13:30
Кьево
0 : 0
Сампдория
19.05.2019
19 мая 2019
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Кьево
0
Сампдория
0
минуты: 1' - 90'
13.05.2019
13 мая 2019
пн
22:00
Интер
2 : 0
Кьево
13.05.2019
13 мая 2019
пн
22:00
был в запасе
Интер
2
Кьево
0
был в запасе
4.05.2019
4 мая 2019
сб
19:00
Кьево
0 : 4
СПАЛ
4.05.2019
4 мая 2019
сб
19:00
был в запасе
Кьево
0
СПАЛ
4
был в запасе
29.03.2019
29 марта 2019
пт
22:30
Кьево
0 : 3
Кальяри
29.03.2019
29 марта 2019
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Кьево
0
Кальяри
3
минуты: 1' - 90'
17.03.2019
17 марта 2019
вс
17:00
Аталанта
1 : 1
Кьево
17.03.2019
17 марта 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Аталанта
1
Кьево
1
минуты: 1' - 90'
9.03.2019
9 марта 2019
сб
22:30
Кьево
1 : 2
Милан
9.03.2019
9 марта 2019
сб
22:30
был в запасе
Кьево
1
Милан
2
был в запасе
3.03.2019
3 марта 2019
вс
14:30
Торино
3 : 0
Кьево
3.03.2019
3 марта 2019
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Торино
3
Кьево
0
минуты: 1' - 90'
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
17:00
Кьево
0 : 0
Дженоа
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Кьево
0
Дженоа
0
минуты: 1' - 90'
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
17:00
Удинезе
1 : 0
Кьево
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Удинезе
1
Кьево
0
минуты: 1' - 90'
8.02.2019
8 февр. 2019
пт
22:30
Кьево
0 : 3
Рома
8.02.2019
8 февр. 2019
пт
22:30
был в запасе
Кьево
0
Рома
3
был в запасе
2.02.2019
2 февр. 2019
сб
17:00
Эмполи
2 : 2
Кьево
25'
25'
25'
2.02.2019
2 февр. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Эмполи
2
Кьево
2
минуты: 1' - 90'
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
14:30
Кьево
3 : 4
Фиорентина
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Кьево
3
Фиорентина
4
минуты: 1' - 90'
21.01.2019
21 янв. 2019
пн
22:30
Ювентус
3 : 0
Кьево
21.01.2019
21 янв. 2019
пн
22:30
был в запасе
Ювентус
3
Кьево
0
был в запасе
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
17:00
Сампдория
2 : 0
Кьево
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
2
Кьево
0
минуты: 1' - 90'
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
20:00
Кьево
1 : 1
Интер
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
20:00
был в запасе
Кьево
1
Интер
1
был в запасе
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
14:30
СПАЛ
0 : 0
Кьево
45'
45'
45'
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
0
Кьево
0
минуты: 1' - 90'
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
17:00
Парма
1 : 1
Кьево
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
17:00
был в запасе
Парма
1
Кьево
1
был в запасе
4.11.2018
4 нояб. 2018
вс
17:00
Кьево
0 : 2
Сассуоло
4.11.2018
4 нояб. 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Кьево
0
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90'
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
17:00
Кальяри
2 : 1
Кьево
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Кальяри
2
Кьево
1
минуты: 1' - 90'
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