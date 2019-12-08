Виталий Лысцов
№5
Защитник
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Команда
Крылья Советов
Гражданство
Россия
Дата рождения
11 июля 1995 (24) года
Рост
192
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
8.12.2019 8 дек. 2019 вс 14:00
Крылья Советов
2 : 3
Урал
8.12.2019 8 дек. 2019 вс 14:00
был в запасе
Крылья Советов
2
Урал
3
был в запасе
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 14:00
Крылья Советов
0 : 1
Уфа
90'
90'
90'
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
0
Уфа
1
минуты: 1' - 90'
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 19:00
ЦСКА
1 : 0
Крылья Советов
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 19:00
был в запасе
ЦСКА
1
Крылья Советов
0
был в запасе
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 19:00
Спартак
2 : 0
Крылья Советов
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 63'
Спартак
2
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 63'
4.11.2019 4 нояб. 2019 пн 16:30
Крылья Советов
0 : 0
Рубин
4.11.2019 4 нояб. 2019 пн 16:30
был в запасе
Крылья Советов
0
Рубин
0
был в запасе
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 14:00
Крылья Советов
0 : 2
Зенит
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 14:00
был в запасе
Крылья Советов
0
Зенит
2
был в запасе
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 11:30
Оренбург
0 : 1
Крылья Советов
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 11:30
был в запасе
Оренбург
0
Крылья Советов
1
был в запасе
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 19:00
Сочи
0 : 2
Крылья Советов
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 19:00
был в запасе
Сочи
0
Крылья Советов
2
был в запасе
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 14:00
Крылья Советов
2 : 0
Тамбов
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 14:00
был в запасе
Крылья Советов
2
Тамбов
0
был в запасе
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 14:00
Ахмат
1 : 1
Крылья Советов
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 14:00
был в запасе
Ахмат
1
Крылья Советов
1
был в запасе