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Габриэль Силва
№11
Полузащитник
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Команда
Сент-Этьен
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
13 мая 1991 (29) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
лига европы групповой этап
италия. серия а
испания. примера
испания. кубок
италия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
17:00
Сент-Этьен
1 : 1
Реймс
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Сент-Этьен
1
Реймс
1
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:00
Брест
3 : 2
Сент-Этьен
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:00
был в запасе
Брест
3
Сент-Этьен
2
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
Сент-Этьен
2 : 1
Ним
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
был в запасе
Сент-Этьен
2
Ним
1
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
23:00
Сент-Этьен
0 : 4
ПСЖ
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
0
ПСЖ
4
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
Реймс
3 : 1
Сент-Этьен
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
3
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
19:00
Ренн
2 : 1
Сент-Этьен
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
19:00
был в запасе
Ренн
2
Сент-Этьен
1
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
19:00
Нант
2 : 3
Сент-Этьен
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
19:00
был в запасе
Нант
2
Сент-Этьен
3
был в запасе
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
23:00
Сент-Этьен
1 : 0
Монако
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
1
Монако
0
минуты: 1' - 90'