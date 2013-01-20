Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Паоло Деллафьоре
№15
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
17:00
Сиена
1 : 0
Сампдория
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
17:00
был в запасе
Сиена
1
Сампдория
0
был в запасе
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
14:30
Торино
3 : 2
Сиена
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
14:30
был в запасе
Торино
3
Сиена
2
был в запасе
6.01.2013
6 янв. 2013
вс
17:00
Милан
2 : 1
Сиена
6.01.2013
6 янв. 2013
вс
17:00
был в запасе
Милан
2
Сиена
1
был в запасе
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
17:00
Сиена
0 : 2
Наполи
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Сиена
0
Наполи
2
минуты: 1' - 90'
9.12.2012
9 дек. 2012
вс
17:00
Сиена
1 : 3
Катания
9.12.2012
9 дек. 2012
вс
17:00
был в запасе
Сиена
1
Катания
3
был в запасе
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
17:00
Кьево
0 : 0
Сиена
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
17:00
был в запасе
Кьево
0
Сиена
0
был в запасе
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
17:00
Сиена
1 : 0
Пескара
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
17:00
был в запасе
Сиена
1
Пескара
0
был в запасе
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
17:00
Парма
0 : 0
Сиена
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
17:00
был в запасе
Парма
0
Сиена
0
был в запасе
4.11.2012
4 нояб. 2012
вс
17:00
Сиена
1 : 0
Дженоа
79'
79'
79'
4.11.2012
4 нояб. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сиена
1
Дженоа
0
минуты: 1' - 90'
27.10.2012
27 окт. 2012
сб
19:00
Сиена
0 : 0
Палермо
27.10.2012
27 окт. 2012
сб
19:00
был в запасе
Сиена
0
Палермо
0
был в запасе
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
16:00
Аталанта
2 : 1
Сиена
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
16:00
был в запасе
Аталанта
2
Сиена
1
был в запасе
7.10.2012
7 окт. 2012
вс
16:00
Сиена
1 : 2
Ювентус
7.10.2012
7 окт. 2012
вс
16:00
был в запасе
Сиена
1
Ювентус
2
был в запасе
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
16:00
Лацио
2 : 1
Сиена
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
16:00
был в запасе
Лацио
2
Сиена
1
был в запасе
27.09.2012
27 сент. 2012
чт
21:45
Сиена
1 : 0
Болонья
27.09.2012
27 сент. 2012
чт
21:45
был в запасе
Сиена
1
Болонья
0
был в запасе
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
16:00
Интер
0 : 2
Сиена
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
16:00
был в запасе
Интер
0
Сиена
2
был в запасе
16.09.2012
16 сент. 2012
вс
16:00
Сиена
2 : 2
Удинезе
16.09.2012
16 сент. 2012
вс
16:00
был в запасе
Сиена
2
Удинезе
2
был в запасе
2.09.2012
2 сент. 2012
вс
21:45
Сампдория
2 : 1
Сиена
2.09.2012
2 сент. 2012
вс
21:45
был в запасе
Сампдория
2
Сиена
1
был в запасе
26.08.2012
26 авг. 2012
вс
21:45
Сиена
0 : 0
Торино
26.08.2012
26 авг. 2012
вс
21:45
был в запасе
Сиена
0
Торино
0
был в запасе