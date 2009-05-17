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Рафаэле Скьяви
№14
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2008/2009
17.05.2009
17 мая 2009
вс
16:00
Болонья
2 : 1
Лечче
17.05.2009
17 мая 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 15'
Болонья
2
Лечче
1
минуты: 1' - 15'
10.05.2009
10 мая 2009
вс
16:00
Лечче
1 : 1
Наполи
10.05.2009
10 мая 2009
вс
16:00
был в запасе
Лечче
1
Наполи
1
был в запасе
3.05.2009
3 мая 2009
вс
16:00
Ювентус
2 : 2
Лечче
3.05.2009
3 мая 2009
вс
16:00
был в запасе
Ювентус
2
Лечче
2
был в запасе
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
16:00
Лечче
2 : 1
Катания
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
16:00
минуты: 72' - 90'
Лечче
2
Катания
1
минуты: 72' - 90'
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:00
Лечче
1 : 3
Сампдория
33'
33'
33'
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
1
Сампдория
3
минуты: 1' - 90'
5.04.2009
5 апр. 2009
вс
22:00
Милан
2 : 0
Лечче
5.04.2009
5 апр. 2009
вс
22:00
был в запасе
Милан
2
Лечче
0
был в запасе
22.03.2009
22 марта 2009
вс
17:00
Лечче
2 : 2
Аталанта
22.03.2009
22 марта 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 46'
Лечче
2
Аталанта
2
минуты: 1' - 46'
15.03.2009
15 марта 2009
вс
17:00
Палермо
5 : 2
Лечче
15.03.2009
15 марта 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 46'
Палермо
5
Лечче
2
минуты: 1' - 46'
8.03.2009
8 марта 2009
вс
17:00
Лечче
0 : 0
Реджо-ди-Калабрия
34'
34'
34'
8.03.2009
8 марта 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
0
Реджо-ди-Калабрия
0
минуты: 1' - 90'
1.03.2009
1 марта 2009
вс
17:00
Удинезе
2 : 0
Лечче
1.03.2009
1 марта 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Удинезе
2
Лечче
0
минуты: 1' - 90'
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
17:00
Кальяри
2 : 0
Лечче
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
17:00
был в запасе
Кальяри
2
Лечче
0
был в запасе
1.02.2009
1 февр. 2009
вс
17:15
Сиена
1 : 2
Лечче
1.02.2009
1 февр. 2009
вс
17:15
был в запасе
Сиена
1
Лечче
2
был в запасе
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
22:30
Кьево
1 : 1
Лечче
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
22:30
минуты: 85' - 90'
Кьево
1
Лечче
1
минуты: 85' - 90'
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
17:00
Лечче
3 : 3
Торино
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
17:00
минуты: 52' - 90'
Лечче
3
Торино
3
минуты: 52' - 90'
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
17:00
Фиорентина
1 : 2
Лечче
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
17:00
был в запасе
Фиорентина
1
Лечче
2
был в запасе
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
17:00
Лечче
0 : 0
Болонья
65'
65'
65'
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
17:00
был в запасе
Лечче
0
Болонья
0
был в запасе
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
22:30
Наполи
3 : 0
Лечче
56'
56'
56'
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
22:30
минуты: 1' - 90'
Наполи
3
Лечче
0
минуты: 1' - 90'
7.12.2008
7 дек. 2008
вс
17:00
Лечче
1 : 2
Ювентус
61'
61'
61'
7.12.2008
7 дек. 2008
вс
17:00
минуты: 1' - 71'
Лечче
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 71'
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
20:00
Катания
1 : 1
Лечче
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Катания
1
Лечче
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2008
23 нояб. 2008
вс
17:00
Лечче
0 : 3
Рома
23.11.2008
23 нояб. 2008
вс
17:00
был в запасе
Лечче
0
Рома
3
был в запасе