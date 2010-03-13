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Абдеслам Уадду
№27
Защитник
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Команда
Гражданство
Марокко
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2009/2010
2008/2009
13.03.2010
13 марта 2010
сб
21:00
Нанси
1 : 3
Булонь
13.03.2010
13 марта 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Нанси
1
Булонь
3
минуты: 1' - 90'
6.03.2010
6 марта 2010
сб
21:00
Ницца
2 : 3
Нанси
6.03.2010
6 марта 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 53'
Ницца
2
Нанси
3
минуты: 1' - 53'
27.02.2010
27 февр. 2010
сб
21:00
Нанси
0 : 2
Гренобль
27.02.2010
27 февр. 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Нанси
0
Гренобль
2
минуты: 1' - 90'
21.02.2010
21 февр. 2010
вс
19:00
Марсель
3 : 1
Нанси
21.02.2010
21 февр. 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Марсель
3
Нанси
1
минуты: 1' - 90'
13.02.2010
13 февр. 2010
сб
21:00
Нанси
0 : 0
ПСЖ
13.02.2010
13 февр. 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Нанси
0
ПСЖ
0
минуты: 1' - 90'
6.02.2010
6 февр. 2010
сб
21:00
Сошо
1 : 1
Нанси
6.02.2010
6 февр. 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Сошо
1
Нанси
1
минуты: 1' - 90'
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
21:00
Нанси
1 : 0
Лорьян
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Нанси
1
Лорьян
0
минуты: 1' - 90'
20.01.2010
20 янв. 2010
ср
21:00
Тулуза
0 : 0
Нанси
20.01.2010
20 янв. 2010
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
0
Нанси
0
минуты: 1' - 90'
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
23:00
Нанси
0 : 2
Лион
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Нанси
0
Лион
2
минуты: 1' - 90'
23.12.2009
23 дек. 2009
ср
21:00
Нанси
0 : 4
Лилль
23.12.2009
23 дек. 2009
ср
21:00
минуты: 1' - 46'
Нанси
0
Лилль
4
минуты: 1' - 46'
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
21:00
Монпелье
0 : 2
Нанси
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Монпелье
0
Нанси
2
минуты: 1' - 90'
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
21:00
Нанси
2 : 0
Ницца
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Нанси
2
Ницца
0
минуты: 1' - 90'
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
21:00
Нанси
1 : 2
Ренн
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Нанси
1
Ренн
2
минуты: 1' - 90'
6.12.2009
6 дек. 2009
вс
19:00
Осер
1 : 3
Нанси
51'
51'
51'
6.12.2009
6 дек. 2009
вс
19:00
51'
минуты: 1' - 90'
Осер
1
Нанси
3
минуты: 1' - 90'
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
19:00
Нанси
0 : 3
Бордо
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Нанси
0
Бордо
3
минуты: 1' - 90'
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
21:00
Ланс
2 : 1
Нанси
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Ланс
2
Нанси
1
минуты: 1' - 90'
7.11.2009
7 нояб. 2009
сб
21:00
Нанси
0 : 1
Сент-Этьен
7.11.2009
7 нояб. 2009
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Нанси
0
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90'
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
21:00
Булонь
1 : 2
Нанси
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Булонь
1
Нанси
2
минуты: 1' - 90'
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
20:00
Гренобль
1 : 2
Нанси
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Гренобль
1
Нанси
2
минуты: 1' - 90'
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
20:00
Нанси
0 : 3
Марсель
38'
38'
38'
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Нанси
0
Марсель
3
минуты: 1' - 90'
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