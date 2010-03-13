Абдеслам Уадду
№27
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Марокко
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.03.2010 13 марта 2010 сб 21:00
Нанси
1 : 3
Булонь
13.03.2010 13 марта 2010 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Нанси
1
Булонь
3
минуты: 1' - 90'
6.03.2010 6 марта 2010 сб 21:00
Ницца
2 : 3
Нанси
6.03.2010 6 марта 2010 сб 21:00
минуты: 1' - 53'
Ницца
2
Нанси
3
минуты: 1' - 53'
27.02.2010 27 февр. 2010 сб 21:00
Нанси
0 : 2
Гренобль
27.02.2010 27 февр. 2010 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Нанси
0
Гренобль
2
минуты: 1' - 90'
21.02.2010 21 февр. 2010 вс 19:00
Марсель
3 : 1
Нанси
21.02.2010 21 февр. 2010 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Марсель
3
Нанси
1
минуты: 1' - 90'
13.02.2010 13 февр. 2010 сб 21:00
Нанси
0 : 0
ПСЖ
13.02.2010 13 февр. 2010 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Нанси
0
ПСЖ
0
минуты: 1' - 90'
6.02.2010 6 февр. 2010 сб 21:00
Сошо
1 : 1
Нанси
6.02.2010 6 февр. 2010 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Сошо
1
Нанси
1
минуты: 1' - 90'
30.01.2010 30 янв. 2010 сб 21:00
Нанси
1 : 0
Лорьян
30.01.2010 30 янв. 2010 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Нанси
1
Лорьян
0
минуты: 1' - 90'
20.01.2010 20 янв. 2010 ср 21:00
Тулуза
0 : 0
Нанси
20.01.2010 20 янв. 2010 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
0
Нанси
0
минуты: 1' - 90'
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 23:00
Нанси
0 : 2
Лион
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Нанси
0
Лион
2
минуты: 1' - 90'
23.12.2009 23 дек. 2009 ср 21:00
Нанси
0 : 4
Лилль
23.12.2009 23 дек. 2009 ср 21:00
минуты: 1' - 46'
Нанси
0
Лилль
4
минуты: 1' - 46'
19.12.2009 19 дек. 2009 сб 21:00
Монпелье
0 : 2
Нанси
19.12.2009 19 дек. 2009 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Монпелье
0
Нанси
2
минуты: 1' - 90'
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 21:00
Нанси
2 : 0
Ницца
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Нанси
2
Ницца
0
минуты: 1' - 90'
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 21:00
Нанси
1 : 2
Ренн
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Нанси
1
Ренн
2
минуты: 1' - 90'
6.12.2009 6 дек. 2009 вс 19:00
Осер
1 : 3
Нанси
51'
51'
51'
6.12.2009 6 дек. 2009 вс 19:00
51'
минуты: 1' - 90'
Осер
1
Нанси
3
минуты: 1' - 90'
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 19:00
Нанси
0 : 3
Бордо
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Нанси
0
Бордо
3
минуты: 1' - 90'
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 21:00
Ланс
2 : 1
Нанси
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Ланс
2
Нанси
1
минуты: 1' - 90'
7.11.2009 7 нояб. 2009 сб 21:00
Нанси
0 : 1
Сент-Этьен
7.11.2009 7 нояб. 2009 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Нанси
0
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90'
31.10.2009 31 окт. 2009 сб 21:00
Булонь
1 : 2
Нанси
31.10.2009 31 окт. 2009 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Булонь
1
Нанси
2
минуты: 1' - 90'
24.10.2009 24 окт. 2009 сб 20:00
Гренобль
1 : 2
Нанси
24.10.2009 24 окт. 2009 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Гренобль
1
Нанси
2
минуты: 1' - 90'
17.10.2009 17 окт. 2009 сб 20:00
Нанси
0 : 3
Марсель
38'
38'
38'
17.10.2009 17 окт. 2009 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Нанси
0
Марсель
3
минуты: 1' - 90'
Показать все игры