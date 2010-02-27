Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Нанси
Нанси
0:2
Матч завершен
Гренобль
Гренобль
Раве 14
Раве 78
Лига 1, 26 тур
Лига 1,
26 тур
Франция
27 февр. 2010, 21:00 МСК
27.02.2010, 21:00 МСК
суббота
Лионель Жаффредо
Лионель Жаффредо
Главный Судья
Составы
Нанси
мин
0
Бакар
Джамель Бакар
90
0
Брасильяно
Женнаро Брасильяно
90
0
Уадду
Абдеслам Уадду
90
0
Маранж
Флориан Маранж
76
0
Луис
Андре Луис
90
0
Лотье
Жордан Лотье
90
0
Беренге
Паскаль Беренге
59
0
Фере
Жюльен Фере
90
0
Н'Диайе
Альфред Н'Диайе
90
0
Ало'О Эфулу
Пол Ало'О Эфулу
37
0
Диа
Иссиар Диа
90
Запасные
0
Грегорини
Дамьен Грегорини
0
Леметр
Рейнальд Леметр
0
Бризон
Жонатан Бризон
0
Сами
Жоэль Сами
0
Айите
Флойд Айите
0
Ка
Бокунджи Ка
0
Малонга
Крис Малонга
Гренобль
мин
0
Витакич
Миливое Витакич
90
0
Вивиани
Жоди Вивиани
90
0
Дьез
Николя Дьез
90
0
Соже
Давид Соже
90
0
Кальве
Жан Кальве
90
0
Цесар
Боштьян Цесар
90
0
Мацуи
Дайсуке Мацуи
86
0
Батльес
Лоран Батльес
90
0
Раве
Йорик Раве
14'
78'
14', 78'
80
0
Бойя
Пьер Бойя
90
0
Акрур
Нассим Акрур
90
Запасные
0
Ле Кром
Ронан Ле Кром
0
Манфруа
Джимми Манфруа
0
Сианси
Хьюго Сианси
0
Жуан
Джимми Жуан
0
Тинан
Джонатан Тинан
0
Тадич
Йосип Тадич