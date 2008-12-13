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Матч-центр
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Коронавирус
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Нанси
Нанси
Фере 17
Диа 66
2:0
Матч завершен
Гренобль
Гренобль
Лига 1, 18 тур
Лига 1,
18 тур
Франция
13 дек. 2008, 21:00 МСК
13.12.2008, 21:00 МСК
суббота
Бруно Куэ
Бруно Куэ
Главный Судья
Составы
Нанси
мин
0
Брасильяно
Женнаро Брасильяно
90
0
Бьянкалани
Фредерик Бьянкалани
80
0
Луис
Андре Луис
90
0
Макалусо
Дамиан Макалусо
90
0
Кретьен Бассер
Микаэль Кретьен Бассер
90
0
Беренге
Паскаль Беренге
90
0
Гаванон
Бенжамен Гаванон
90
0
Фере
Жюльен Фере
17'
17'
90
0
Диа
Иссиар Диа
66'
66'
90
0
Хаджи
Юссуф Хаджи
90
0
Зерка
Монсеф Зерка
69
Запасные
0
Грегорини
Дамьен Грегорини
0
Элдер
Элдер
0
Н'Гуэмо
Ландри Н'Гуэмо
0
Н'Диайе
Альфред Н'Диайе
Гренобль
мин
0
Уимби
Грэгори Уимби
90
0
Флашез
Максанс Флашез
90
0
Робен
Мартиаль Робен
90
0
Морейра
Даниэль Морейра
90
0
Жеммали
Давид Жеммали
90
0
Реграги
Валид Реграги
90
0
Банинг
Альберт Банинг
90
0
Ромао
Алексис Ромао
90
0
Батльес
Лоран Батльес
90
0
Акрур
Нассим Акрур
53
Запасные
0
Ле Кром
Ронан Ле Кром
0
Пайо
Санди Пайо
0
Н'Ганга
Франсис Н'Ганга
0
Фегули
Софиан Фегули
0
Димитриевич
Милош Димитриевич
0
Маке
Лоран Маке
0
Раве
Йорик Раве