Матч завершен
Гренобль
Гренобль
0:0
Матч завершен
Нанси
Нанси
Лига 1, 36 тур

Лига 1,

36 тур

Франция
16 мая 2009, 20:00 МСК
16.05.2009, 20:00 МСК
суббота
Тьерри Орьяк
Тьерри Орьяк
Главный Судья
Составы
Гренобль
мин
0
Уимби
Грэгори Уимби
90
0
Флашез
Максанс Флашез
90
0
Жеммали
Давид Жеммали
90
0
Эль-Мубарки
Бушаиб Эль-Мубарки
66
0
Н'Ганга
Франсис Н'Ганга
90
0
Цесар
Боштьян Цесар
90
0
Куртуа
Лоран Куртуа
77
0
Ромао
Алексис Ромао
90
0
Батльес
Лоран Батльес
90
0
Бойя
Пьер Бойя
87
0
Акрур
Нассим Акрур
90
Запасные
0
Ле Кром
Ронан Ле Кром
0
Робен
Мартиаль Робен
0
Рендулич
Зоран Рендулич
0
Янев
Христо Янев
0
Димитриевич
Милош Димитриевич
0
Раве
Йорик Раве
0
Кучукович
Мустафа Кучукович
Нанси
мин
0
Гуннарссон
Вейгар Палль Гуннарссон
90
0
Элдер
Элдер
0
0
Луис
Андре Луис
90
0
Макалусо
Дамиан Макалусо
90
0
Сами
Жоэль Сами
90
0
Кретьен Бассер
Микаэль Кретьен Бассер
90
0
Бризон
Жонатан Бризон
90
0
Гаванон
Бенжамен Гаванон
90
0
Фере
Жюльен Фере
90
0
Диа
Иссиар Диа
0
0
Хаджи
Юссуф Хаджи
90
Запасные
0
Брасильяно
Женнаро Брасильяно
0
Бьянкалани
Фредерик Бьянкалани
0
Адже
Жоффре Адже
0
Н'Гуэмо
Ландри Н'Гуэмо
0
Кюрбело
Гастон Кюрбело
0
Зерка
Монсеф Зерка