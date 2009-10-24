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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Гренобль
Гренобль
Любоя 53
1:2
Матч завершен
Нанси
Нанси
Жеммали 74
Хаджи 89
Лига 1, 10 тур
Лига 1,
10 тур
Франция
24 окт. 2009, 20:00 МСК
24.10.2009, 20:00 МСК
суббота
Дамьен Леденту
Дамьен Леденту
Главный Судья
Составы
Гренобль
мин
0
Ле Кром
Ронан Ле Кром
90
0
Жеммали
Давид Жеммали
74'
74'
90
0
Дьез
Николя Дьез
23
0
Соже
Давид Соже
90
0
Цесар
Боштьян Цесар
90
0
Куртуа
Лоран Куртуа
90
0
Мацуи
Дайсуке Мацуи
90
0
Ромао
Алексис Ромао
90
0
Батльес
Лоран Батльес
48
0
Любоя
Даниэль Любоя
53'
53'
90
0
Бойя
Пьер Бойя
90
Запасные
0
Вивиани
Жоди Вивиани
0
Робен
Мартиаль Робен
0
Манфруа
Джимми Манфруа
0
Маке
Лоран Маке
0
Жуан
Джимми Жуан
0
Акрур
Нассим Акрур
Нанси
мин
0
Грегорини
Дамьен Грегорини
90
0
Уадду
Абдеслам Уадду
90
-
Жеммали
Давид Жеммали
90
0
Леметр
Рейнальд Леметр
90
0
Луис
Андре Луис
90
0
Сами
Жоэль Сами
62
0
Лотье
Жордан Лотье
90
0
Беренге
Паскаль Беренге
90
0
Фере
Жюльен Фере
90
0
Ало'О Эфулу
Пол Ало'О Эфулу
85
0
Диа
Иссиар Диа
90
0
Хаджи
Юссуф Хаджи
89'
89'
90
Запасные
0
Пильо
Реми Пильо
0
Бризон
Жонатан Бризон
0
Н'Диайе
Альфред Н'Диайе
0
Траоре
Бакайе Траоре
0
Айите
Флойд Айите
0
Ка
Бокунджи Ка
0
Бакар
Джамель Бакар