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Нико Херциг
№4
Защитник
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Команда
Арминия
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2008/2009
23.05.2009
23 мая 2009
сб
16:30
Арминия
2 : 2
Ганновер-96
81'
81'
81'
23.05.2009
23 мая 2009
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Арминия
2
Ганновер-96
2
минуты: 1' - 90'
16.05.2009
16 мая 2009
сб
16:30
Боруссия
6 : 0
Арминия
16.05.2009
16 мая 2009
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
6
Арминия
0
минуты: 1' - 90'
13.05.2009
13 мая 2009
ср
21:00
Арминия
0 : 2
Хоффенхайм
13.05.2009
13 мая 2009
ср
21:00
был в запасе
Арминия
0
Хоффенхайм
2
был в запасе
08.05.2009
08 мая 2009
пт
22:00
Байер
2 : 2
Арминия
08.05.2009
08 мая 2009
пт
22:00
был в запасе
Байер
2
Арминия
2
был в запасе
02.05.2009
02 мая 2009
сб
16:30
Арминия
2 : 2
Штутгарт
02.05.2009
02 мая 2009
сб
16:30
был в запасе
Арминия
2
Штутгарт
2
был в запасе
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
Боруссия
1 : 1
Арминия
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
был в запасе
Боруссия
1
Арминия
1
был в запасе
03.04.2009
03 апр. 2009
пт
21:30
Арминия
0 : 2
Шальке-04
03.04.2009
03 апр. 2009
пт
21:30
минуты: 1' - 90'
Арминия
0
Шальке-04
2
минуты: 1' - 90'
21.03.2009
21 марта 2009
сб
17:30
Арминия
0 : 3
Вольфсбург
74'
74'
74'
21.03.2009
21 марта 2009
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Арминия
0
Вольфсбург
3
минуты: 1' - 90'
14.03.2009
14 марта 2009
сб
17:30
Карлсруэ
0 : 1
Арминия
14.03.2009
14 марта 2009
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Карлсруэ
0
Арминия
1
минуты: 1' - 90'
08.03.2009
08 марта 2009
вс
19:00
Арминия
0 : 0
Айнтрахт
08.03.2009
08 марта 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Арминия
0
Айнтрахт
0
минуты: 1' - 90'
27.02.2009
27 февр. 2009
пт
22:30
Кельн
1 : 1
Арминия
27.02.2009
27 февр. 2009
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
1
Арминия
1
минуты: 1' - 90'
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
17:30
Арминия
1 : 1
Бохум
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
17:30
был в запасе
Арминия
1
Бохум
1
был в запасе
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
19:00
Гамбург
2 : 0
Арминия
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Гамбург
2
Арминия
0
минуты: 1' - 90'
06.02.2009
06 февр. 2009
пт
22:30
Арминия
1 : 1
Герта
06.02.2009
06 февр. 2009
пт
22:30
был в запасе
Арминия
1
Герта
1
был в запасе
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
19:00
Вердер
1 : 2
Арминия
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
19:00
был в запасе
Вердер
1
Арминия
2
был в запасе
06.12.2008
06 дек. 2008
сб
17:30
Арминия
0 : 0
Боруссия
06.12.2008
06 дек. 2008
сб
17:30
минуты: 1' - 45'
Арминия
0
Боруссия
0
минуты: 1' - 45'
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
17:30
Хоффенхайм
3 : 0
Арминия
31'
31'
31'
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Хоффенхайм
3
Арминия
0
минуты: 1' - 90'
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
17:30
Арминия
2 : 1
Байер
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Арминия
2
Байер
1
минуты: 1' - 90'