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Эммануэль Маюка
№24
Нападающий
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Команда
Гражданство
Замбия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
18:00
Бернли
1 : 0
Саутгемптон
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
18:00
был в запасе
Бернли
1
Саутгемптон
0
был в запасе
08.12.2014
08 дек. 2014
пн
23:00
Саутгемптон
1 : 2
Манчестер Юнайтед
08.12.2014
08 дек. 2014
пн
23:00
минуты: 79' - 90'
Саутгемптон
1
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 79' - 90'
03.12.2014
03 дек. 2014
ср
22:45
Арсенал
1 : 0
Саутгемптон
03.12.2014
03 дек. 2014
ср
22:45
минуты: 80' - 90'
Арсенал
1
Саутгемптон
0
минуты: 80' - 90'
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
16:30
Саутгемптон
0 : 3
Манчестер Сити
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
16:30
минуты: 82' - 90'
Саутгемптон
0
Манчестер Сити
3
минуты: 82' - 90'
24.11.2014
24 нояб. 2014
пн
23:00
Астон Вилла
1 : 1
Саутгемптон
24.11.2014
24 нояб. 2014
пн
23:00
минуты: 79' - 90'
Астон Вилла
1
Саутгемптон
1
минуты: 79' - 90'
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
18:00
Саутгемптон
2 : 0
Лестер Сити
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
18:00
был в запасе
Саутгемптон
2
Лестер Сити
0
был в запасе
01.11.2014
01 нояб. 2014
сб
18:00
Халл Сити
0 : 1
Саутгемптон
01.11.2014
01 нояб. 2014
сб
18:00
был в запасе
Халл Сити
0
Саутгемптон
1
был в запасе
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
17:00
Саутгемптон
1 : 0
Сток Сити
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
17:00
был в запасе
Саутгемптон
1
Сток Сити
0
был в запасе
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
17:00
Саутгемптон
8 : 0
Сандерленд
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
17:00
минуты: 80' - 90'
Саутгемптон
8
Сандерленд
0
минуты: 80' - 90'
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
16:05
Тоттенхэм
1 : 0
Саутгемптон
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
16:05
был в запасе
Тоттенхэм
1
Саутгемптон
0
был в запасе
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
17:00
Саутгемптон
2 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
17:00
был в запасе
Саутгемптон
2
Куинз Парк Рейнджерс
1
был в запасе
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
17:00
Суонси
0 : 1
Саутгемптон
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
17:00
был в запасе
Суонси
0
Саутгемптон
1
был в запасе
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
17:00
Саутгемптон
4 : 0
Ньюкасл Юнайтед
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
17:00
был в запасе
Саутгемптон
4
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
30.08.2014
30 авг. 2014
сб
17:00
Вест Хэм
1 : 3
Саутгемптон
30.08.2014
30 авг. 2014
сб
17:00
был в запасе
Вест Хэм
1
Саутгемптон
3
был в запасе