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Пьетро Аккарди
№20
Защитник
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Команда
Брешиа
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы групповой этап
италия. кубок
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
22.05.2011
22 мая 2011
вс
19:00
Брешиа
2 : 2
Фиорентина
88'
88'
88'
22.05.2011
22 мая 2011
вс
19:00
88'
минуты: 1' - 90'
Брешиа
2
Фиорентина
2
минуты: 1' - 90'
15.05.2011
15 мая 2011
вс
16:00
Чезена
1 : 0
Брешиа
15.05.2011
15 мая 2011
вс
16:00
был в запасе
Чезена
1
Брешиа
0
был в запасе
08.05.2011
08 мая 2011
вс
16:00
Брешиа
1 : 2
Катания
08.05.2011
08 мая 2011
вс
16:00
был в запасе
Брешиа
1
Катания
2
был в запасе
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
20:00
Брешиа
0 : 1
Милан
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
20:00
был в запасе
Брешиа
0
Милан
1
был в запасе
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
16:00
Дженоа
3 : 0
Брешиа
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 65'
Дженоа
3
Брешиа
0
минуты: 1' - 65'
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
16:00
Кальяри
1 : 1
Брешиа
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Кальяри
1
Брешиа
1
минуты: 1' - 90'
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
19:00
Брешиа
3 : 1
Болонья
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Брешиа
3
Болонья
1
минуты: 1' - 90'
20.03.2011
20 марта 2011
вс
17:00
Ювентус
2 : 1
Брешиа
20.03.2011
20 марта 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Ювентус
2
Брешиа
1
минуты: 1' - 90'
06.03.2011
06 марта 2011
вс
17:00
Наполи
0 : 0
Брешиа
79'
79'
79'
06.03.2011
06 марта 2011
вс
17:00
минуты: 21' - 90'
Наполи
0
Брешиа
0
минуты: 21' - 90'
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
17:00
Брешиа
2 : 2
Лечче
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
17:00
был в запасе
Брешиа
2
Лечче
2
был в запасе
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
17:00
Удинезе
0 : 0
Брешиа
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
17:00
был в запасе
Удинезе
0
Брешиа
0
был в запасе
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
17:00
Брешиа
0 : 2
Лацио
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 69'
Брешиа
0
Лацио
2
минуты: 1' - 69'
06.02.2011
06 февр. 2011
вс
17:00
Брешиа
2 : 0
Бари
06.02.2011
06 февр. 2011
вс
17:00
минуты: 67' - 90'
Брешиа
2
Бари
0
минуты: 67' - 90'
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
17:00
Наполи
4 : 0
Сампдория
45'
45'
45'
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Наполи
4
Сампдория
0
минуты: 1' - 90'
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
17:00
Сампдория
0 : 0
Ювентус
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
17:00
минуты: 11' - 90'
Сампдория
0
Ювентус
0
минуты: 11' - 90'
16.01.2011
16 янв. 2011
вс
17:00
Лацио
1 : 0
Сампдория
83'
83'
83'
16.01.2011
16 янв. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
1
Сампдория
0
минуты: 1' - 90'
09.01.2011
09 янв. 2011
вс
14:30
Сампдория
2 : 1
Рома
09.01.2011
09 янв. 2011
вс
14:30
был в запасе
Сампдория
2
Рома
1
был в запасе
06.01.2011
06 янв. 2011
чт
17:00
Палермо
3 : 0
Сампдория
06.01.2011
06 янв. 2011
чт
17:00
был в запасе
Палермо
3
Сампдория
0
был в запасе
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
17:00
Брешиа
1 : 0
Сампдория
66'
66'
66'
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
17:00
минуты: 45' - 90'
Брешиа
1
Сампдория
0
минуты: 45' - 90'
05.12.2010
05 дек. 2010
вс
17:00
Сампдория
3 : 0
Бари
05.12.2010
05 дек. 2010
вс
17:00
минуты: 77' - 90'
Сампдория
3
Бари
0
минуты: 77' - 90'
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