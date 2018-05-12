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Алексис Руано Дельгадо
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
12.05.2018
12 мая 2018
сб
19:30
Алавес
3 : 1
Атлетик
12.05.2018
12 мая 2018
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Алавес
3
Атлетик
1
минуты: 1' - 90'
06.05.2018
06 мая 2018
вс
13:00
Малага
0 : 3
Алавес
06.05.2018
06 мая 2018
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Малага
0
Алавес
3
минуты: 1' - 90'
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
17:15
Алавес
0 : 1
Атлетико
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
17:15
минуты: 1' - 90'
Алавес
0
Атлетико
1
минуты: 1' - 90'
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
19:30
Лас-Пальмас
0 : 4
Алавес
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Лас-Пальмас
0
Алавес
4
минуты: 1' - 90'
19.04.2018
19 апр. 2018
чт
20:30
Алавес
1 : 2
Жирона
19.04.2018
19 апр. 2018
чт
20:30
был в запасе
Алавес
1
Жирона
2
был в запасе
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
13:00
Эйбар
0 : 1
Алавес
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
13:00
был в запасе
Эйбар
0
Алавес
1
был в запасе
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
14:00
Алавес
2 : 0
Хетафе
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
14:00
был в запасе
Алавес
2
Хетафе
0
был в запасе
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
13:00
Эспаньол
0 : 0
Алавес
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
13:00
был в запасе
Эспаньол
0
Алавес
0
был в запасе
17.03.2018
17 марта 2018
сб
18:15
Валенсия
3 : 1
Алавес
17.03.2018
17 марта 2018
сб
18:15
был в запасе
Валенсия
3
Алавес
1
был в запасе
12.03.2018
12 марта 2018
пн
23:00
Алавес
1 : 3
Бетис
12.03.2018
12 марта 2018
пн
23:00
был в запасе
Алавес
1
Бетис
3
был в запасе
01.03.2018
01 марта 2018
чт
23:30
Алавес
1 : 0
Леванте
01.03.2018
01 марта 2018
чт
23:30
был в запасе
Алавес
1
Леванте
0
был в запасе
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
18:15
Реал
4 : 0
Алавес
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
18:15
минуты: 1' - 90'
Реал
4
Алавес
0
минуты: 1' - 90'
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
20:30
Алавес
1 : 0
Депортиво
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
20:30
был в запасе
Алавес
1
Депортиво
0
был в запасе
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
15:00
Вильярреал
1 : 2
Алавес
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
1
Алавес
2
минуты: 1' - 90'
03.02.2018
03 февр. 2018
сб
20:30
Алавес
2 : 1
Сельта
77'
77'
77'
03.02.2018
03 февр. 2018
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Алавес
2
Сельта
1
минуты: 1' - 90'
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
22:45
Барселона
2 : 1
Алавес
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Барселона
2
Алавес
1
минуты: 1' - 90'
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
14:00
Алавес
2 : 2
Леганес
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Алавес
2
Леганес
2
минуты: 1' - 90'
07.01.2018
07 янв. 2018
вс
20:30
Атлетик
2 : 0
Алавес
62'
62'
62'
07.01.2018
07 янв. 2018
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Атлетик
2
Алавес
0
минуты: 1' - 90'
21.12.2017
21 дек. 2017
чт
23:30
Алавес
1 : 0
Малага
21.12.2017
21 дек. 2017
чт
23:30
минуты: 1' - 90'
Алавес
1
Малага
0
минуты: 1' - 90'
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
22:45
Атлетико
1 : 0
Алавес
88'
88'
88'
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Атлетико
1
Алавес
0
минуты: 1' - 90'
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