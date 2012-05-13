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Зэт Найт
№39
Защитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
13.05.2012
13 мая 2012
вс
17:00
Сток Сити
2 : 2
Болтон
13.05.2012
13 мая 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сток Сити
2
Болтон
2
минуты: 1' - 90'
06.05.2012
06 мая 2012
вс
16:00
Болтон
2 : 2
Вест Бромвич
06.05.2012
06 мая 2012
вс
16:00
минуты: 46' - 90'
Болтон
2
Вест Бромвич
2
минуты: 46' - 90'
02.05.2012
02 мая 2012
ср
22:00
Болтон
1 : 4
Тоттенхэм
02.05.2012
02 мая 2012
ср
22:00
был в запасе
Болтон
1
Тоттенхэм
4
был в запасе
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
17:00
Сандерленд
2 : 2
Болтон
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
17:00
был в запасе
Сандерленд
2
Болтон
2
был в запасе
24.04.2012
24 апр. 2012
вт
21:45
Астон Вилла
1 : 2
Болтон
24.04.2012
24 апр. 2012
вт
21:45
был в запасе
Астон Вилла
1
Болтон
2
был в запасе
21.04.2012
21 апр. 2012
сб
17:00
Болтон
1 : 1
Суонси
21.04.2012
21 апр. 2012
сб
17:00
был в запасе
Болтон
1
Суонси
1
был в запасе
09.04.2012
09 апр. 2012
пн
17:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 0
Болтон
09.04.2012
09 апр. 2012
пн
17:00
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
2
Болтон
0
был в запасе
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
17:00
Болтон
0 : 3
Фулхэм
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
17:00
был в запасе
Болтон
0
Фулхэм
3
был в запасе
31.03.2012
31 марта 2012
сб
17:00
Вулверхэмптон
2 : 3
Болтон
31.03.2012
31 марта 2012
сб
17:00
минуты: 90' - 90'
Вулверхэмптон
2
Болтон
3
минуты: 90' - 90'
24.03.2012
24 марта 2012
сб
18:00
Болтон
2 : 1
Блэкберн
24.03.2012
24 марта 2012
сб
18:00
был в запасе
Болтон
2
Блэкберн
1
был в запасе
10.03.2012
10 марта 2012
сб
15:45
Болтон
2 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
10.03.2012
10 марта 2012
сб
15:45
был в запасе
Болтон
2
Куинз Парк Рейнджерс
1
был в запасе
03.03.2012
03 марта 2012
сб
18:00
Манчестер Сити
2 : 0
Болтон
03.03.2012
03 марта 2012
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Манчестер Сити
2
Болтон
0
минуты: 1' - 90'
25.02.2012
25 февр. 2012
сб
18:00
Челси
3 : 0
Болтон
25.02.2012
25 февр. 2012
сб
18:00
был в запасе
Челси
3
Болтон
0
был в запасе
11.02.2012
11 февр. 2012
сб
18:00
Болтон
1 : 2
Уиган Атлетик
11.02.2012
11 февр. 2012
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Болтон
1
Уиган Атлетик
2
минуты: 1' - 90'
04.02.2012
04 февр. 2012
сб
18:00
Норвич Сити
2 : 0
Болтон
04.02.2012
04 февр. 2012
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Норвич Сити
2
Болтон
0
минуты: 1' - 90'
01.02.2012
01 февр. 2012
ср
22:59
Болтон
0 : 0
Арсенал
01.02.2012
01 февр. 2012
ср
22:59
минуты: 1' - 90'
Болтон
0
Арсенал
0
минуты: 1' - 90'
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
20:30
Болтон
3 : 1
Ливерпуль
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Болтон
3
Ливерпуль
1
минуты: 1' - 90'
14.01.2012
14 янв. 2012
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Болтон
21'
21'
21'
14.01.2012
14 янв. 2012
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Манчестер Юнайтед
3
Болтон
0
минуты: 1' - 90'
04.01.2012
04 янв. 2012
ср
22:59
Эвертон
1 : 2
Болтон
04.01.2012
04 янв. 2012
ср
22:59
минуты: 1' - 90'
Эвертон
1
Болтон
2
минуты: 1' - 90'
31.12.2011
31 дек. 2011
сб
18:00
Болтон
1 : 1
Вулверхэмптон
31.12.2011
31 дек. 2011
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Болтон
1
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90'
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