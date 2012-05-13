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Кристиан Ободо
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2011/2012
2009/2010
2008/2009
13.05.2012
13 мая 2012
вс
21:45
Кьево
1 : 0
Лечче
13.05.2012
13 мая 2012
вс
21:45
минуты: 1' - 73'
Кьево
1
Лечче
0
минуты: 1' - 73'
05.05.2012
05 мая 2012
сб
19:00
Лечче
0 : 1
Фиорентина
05.05.2012
05 мая 2012
сб
19:00
был в запасе
Лечче
0
Фиорентина
1
был в запасе
02.05.2012
02 мая 2012
ср
21:45
Ювентус
1 : 1
Лечче
50'
50'
50'
02.05.2012
02 мая 2012
ср
21:45
минуты: 1' - 71'
Ювентус
1
Лечче
1
минуты: 1' - 71'
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
16:00
Лечче
1 : 2
Парма
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
16:00
минуты: 46' - 90'
Лечче
1
Парма
2
минуты: 46' - 90'
25.04.2012
25 апр. 2012
ср
16:00
Лечче
0 : 2
Наполи
25.04.2012
25 апр. 2012
ср
16:00
был в запасе
Лечче
0
Наполи
2
был в запасе
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
16:00
Лацио
1 : 1
Лечче
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
16:00
был в запасе
Лацио
1
Лечче
1
был в запасе
18.03.2012
18 марта 2012
вс
17:00
Лечче
1 : 1
Палермо
18.03.2012
18 марта 2012
вс
17:00
минуты: 83' - 90'
Лечче
1
Палермо
1
минуты: 83' - 90'
11.03.2012
11 марта 2012
вс
17:00
Милан
2 : 0
Лечче
11.03.2012
11 марта 2012
вс
17:00
минуты: 46' - 90'
Милан
2
Лечче
0
минуты: 46' - 90'
04.03.2012
04 марта 2012
вс
17:00
Лечче
2 : 2
Дженоа
04.03.2012
04 марта 2012
вс
17:00
был в запасе
Лечче
2
Дженоа
2
был в запасе
19.02.2012
19 февр. 2012
вс
14:30
Лечче
4 : 1
Сиена
19.02.2012
19 февр. 2012
вс
14:30
минуты: 1' - 59'
Лечче
4
Сиена
1
минуты: 1' - 59'
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
17:00
Аталанта
0 : 0
Лечче
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
17:00
был в запасе
Аталанта
0
Лечче
0
был в запасе
05.02.2012
05 февр. 2012
вс
17:00
Лечче
0 : 0
Болонья
05.02.2012
05 февр. 2012
вс
17:00
был в запасе
Лечче
0
Болонья
0
был в запасе
01.02.2012
01 февр. 2012
ср
22:45
Удинезе
2 : 1
Лечче
01.02.2012
01 февр. 2012
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Удинезе
2
Лечче
1
минуты: 1' - 90'
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
17:00
Лечче
1 : 0
Интер
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
17:00
минуты: 85' - 90'
Лечче
1
Интер
0
минуты: 85' - 90'
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
17:00
Лечче
2 : 2
Кьево
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
17:00
минуты: 46' - 90'
Лечче
2
Кьево
2
минуты: 46' - 90'
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
17:00
Фиорентина
0 : 1
Лечче
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
0
Лечче
1
минуты: 1' - 90'
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
17:00
Лечче
0 : 1
Ювентус
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 79'
Лечче
0
Ювентус
1
минуты: 1' - 79'
21.12.2011
21 дек. 2011
ср
22:45
Интер
4 : 1
Лечче
30'
30'
30'
21.12.2011
21 дек. 2011
ср
22:45
минуты: 1' - 75'
Интер
4
Лечче
1
минуты: 1' - 75'
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
20:00
Лечче
2 : 3
Лацио
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
2
Лацио
3
минуты: 1' - 90'
03.12.2011
03 дек. 2011
сб
22:45
Наполи
4 : 2
Лечче
03.12.2011
03 дек. 2011
сб
22:45
минуты: 46' - 90'
Наполи
4
Лечче
2
минуты: 46' - 90'
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