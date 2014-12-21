Давиде Моро
№14
Полузащитник
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Команда
Кремонезе
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.12.2014 21 дек. 2014 вс 17:00
Фиорентина
1 : 1
Эмполи
21.12.2014 21 дек. 2014 вс 17:00
был в запасе
Фиорентина
1
Эмполи
1
был в запасе
15.12.2014 15 дек. 2014 пн 21:00
Эмполи
0 : 0
Торино
15.12.2014 15 дек. 2014 пн 21:00
был в запасе
Эмполи
0
Торино
0
был в запасе
07.12.2014 07 дек. 2014 вс 14:30
Наполи
2 : 2
Эмполи
07.12.2014 07 дек. 2014 вс 14:30
был в запасе
Наполи
2
Эмполи
2
был в запасе
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 17:00
Эмполи
0 : 0
Аталанта
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 17:00
был в запасе
Эмполи
0
Аталанта
0
был в запасе
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 17:00
Парма
0 : 2
Эмполи
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 17:00
был в запасе
Парма
0
Эмполи
2
был в запасе
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 17:00
Эмполи
2 : 1
Лацио
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 17:00
был в запасе
Эмполи
2
Лацио
1
был в запасе
01.11.2014 01 нояб. 2014 сб 20:00
Эмполи
0 : 2
Ювентус
01.11.2014 01 нояб. 2014 сб 20:00
был в запасе
Эмполи
0
Ювентус
2
был в запасе
28.10.2014 28 окт. 2014 вт 22:45
Сассуоло
3 : 1
Эмполи
28.10.2014 28 окт. 2014 вт 22:45
был в запасе
Сассуоло
3
Эмполи
1
был в запасе
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 16:00
Эмполи
0 : 4
Кальяри
63'
63'
63'
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 16:00
минуты: 46' - 90'
Эмполи
0
Кальяри
4
минуты: 46' - 90'
20.10.2014 20 окт. 2014 пн 21:45
Дженоа
1 : 1
Эмполи
20.10.2014 20 окт. 2014 пн 21:45
был в запасе
Дженоа
1
Эмполи
1
был в запасе
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 13:30
Эмполи
3 : 0
Палермо
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 13:30
минуты: 67' - 90'
Эмполи
3
Палермо
0
минуты: 67' - 90'
28.09.2014 28 сент. 2014 вс 16:00
Кьево
1 : 1
Эмполи
28.09.2014 28 сент. 2014 вс 16:00
был в запасе
Кьево
1
Эмполи
1
был в запасе
23.09.2014 23 сент. 2014 вт 21:45
Эмполи
2 : 2
Милан
23.09.2014 23 сент. 2014 вт 21:45
был в запасе
Эмполи
2
Милан
2
был в запасе
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 19:00
Чезена
2 : 2
Эмполи
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 19:00
минуты: 73' - 90'
Чезена
2
Эмполи
2
минуты: 73' - 90'
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 19:00
Эмполи
0 : 1
Рома
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 19:00
минуты: 62' - 90'
Эмполи
0
Рома
1
минуты: 62' - 90'
31.08.2014 31 авг. 2014 вс 21:45
Удинезе
2 : 0
Эмполи
31.08.2014 31 авг. 2014 вс 21:45
был в запасе
Удинезе
2
Эмполи
0
был в запасе