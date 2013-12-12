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Дарио Кнежевич
№5
Защитник
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Команда
Риека
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2013/2014
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
23:05
Бетис
0 : 0
Риека
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Бетис
0
Риека
0
минуты: 1' - 90'
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
21:00
Риека
0 : 0
Витория Гимараеш
90'
90'
90'
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Риека
0
Витория Гимараеш
0
минуты: 1' - 90'
07.11.2013
07 нояб. 2013
чт
23:05
Риека
1 : 1
Лион
07.11.2013
07 нояб. 2013
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Риека
1
Лион
1
минуты: 1' - 90'
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
20:00
Лион
1 : 0
Риека
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лион
1
Риека
0
минуты: 1' - 90'
03.10.2013
03 окт. 2013
чт
20:00
Риека
1 : 1
Бетис
03.10.2013
03 окт. 2013
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Риека
1
Бетис
1
минуты: 1' - 90'