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Санчес Крибари
№25
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы плей-офф
италия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
22.05.2011
22 мая 2011
вс
21:45
Ювентус
2 : 2
Наполи
22.05.2011
22 мая 2011
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Ювентус
2
Наполи
2
минуты: 1' - 90'
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
16:00
Палермо
2 : 1
Наполи
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Палермо
2
Наполи
1
минуты: 1' - 90'
20.03.2011
20 марта 2011
вс
22:45
Наполи
2 : 1
Кальяри
20.03.2011
20 марта 2011
вс
22:45
был в запасе
Наполи
2
Кальяри
1
был в запасе
13.03.2011
13 марта 2011
вс
22:45
Парма
1 : 3
Наполи
13.03.2011
13 марта 2011
вс
22:45
минуты: 85' - 90'
Парма
1
Наполи
3
минуты: 85' - 90'
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
22:45
Рома
0 : 2
Наполи
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
22:45
был в запасе
Рома
0
Наполи
2
был в запасе
06.02.2011
06 февр. 2011
вс
17:00
Наполи
2 : 0
Чезена
06.02.2011
06 февр. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Наполи
2
Чезена
0
минуты: 1' - 90'
02.02.2011
02 февр. 2011
ср
22:45
Кьево
2 : 0
Наполи
02.02.2011
02 февр. 2011
ср
22:45
был в запасе
Кьево
2
Наполи
0
был в запасе
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
17:00
Наполи
4 : 0
Сампдория
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
17:00
минуты: 70' - 90'
Наполи
4
Сампдория
0
минуты: 70' - 90'
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
17:00
Бари
0 : 2
Наполи
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
17:00
был в запасе
Бари
0
Наполи
2
был в запасе
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
20:00
Наполи
0 : 0
Фиорентина
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
20:00
был в запасе
Наполи
0
Фиорентина
0
был в запасе
09.01.2011
09 янв. 2011
вс
22:45
Наполи
3 : 0
Ювентус
09.01.2011
09 янв. 2011
вс
22:45
был в запасе
Наполи
3
Ювентус
0
был в запасе
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
17:00
Наполи
1 : 0
Лечче
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Наполи
1
Лечче
0
минуты: 1' - 90'
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
22:45
Дженоа
0 : 1
Наполи
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
22:45
был в запасе
Дженоа
0
Наполи
1
был в запасе
06.12.2010
06 дек. 2010
пн
22:45
Наполи
1 : 0
Палермо
06.12.2010
06 дек. 2010
пн
22:45
был в запасе
Наполи
1
Палермо
0
был в запасе
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
17:00
Удинезе
3 : 1
Наполи
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
17:00
был в запасе
Удинезе
3
Наполи
1
был в запасе
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
22:45
Наполи
4 : 1
Болонья
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
22:45
минуты: 23' - 90'
Наполи
4
Болонья
1
минуты: 23' - 90'
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
14:30
Лацио
2 : 0
Наполи
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
14:30
был в запасе
Лацио
2
Наполи
0
был в запасе
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
17:00
Наполи
2 : 0
Парма
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Наполи
2
Парма
0
минуты: 1' - 90'
25.10.2010
25 окт. 2010
пн
21:45
Наполи
1 : 2
Милан
25.10.2010
25 окт. 2010
пн
21:45
был в запасе
Наполи
1
Милан
2
был в запасе
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
16:00
Катания
1 : 1
Наполи
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
16:00
был в запасе
Катания
1
Наполи
1
был в запасе
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