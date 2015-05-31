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Матч-центр
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Вальтер Гаргано
№5
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы плей-офф
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
31.05.2015
31 мая 2015
вс
21:45
Наполи
2 : 4
Лацио
31.05.2015
31 мая 2015
вс
21:45
был в запасе
Наполи
2
Лацио
4
был в запасе
23.05.2015
23 мая 2015
сб
19:00
Ювентус
3 : 1
Наполи
23.05.2015
23 мая 2015
сб
19:00
минуты: 1' - 78'
Ювентус
3
Наполи
1
минуты: 1' - 78'
18.05.2015
18 мая 2015
пн
22:00
Наполи
3 : 2
Чезена
18.05.2015
18 мая 2015
пн
22:00
минуты: 89' - 90'
Наполи
3
Чезена
2
минуты: 89' - 90'
10.05.2015
10 мая 2015
вс
19:00
Парма
2 : 2
Наполи
10.05.2015
10 мая 2015
вс
19:00
минуты: 1' - 57'
Парма
2
Наполи
2
минуты: 1' - 57'
03.05.2015
03 мая 2015
вс
21:45
Наполи
3 : 0
Милан
03.05.2015
03 мая 2015
вс
21:45
был в запасе
Наполи
3
Милан
0
был в запасе
30.04.2015
30 апр. 2015
чт
21:45
Эмполи
4 : 2
Наполи
30.04.2015
30 апр. 2015
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Эмполи
4
Наполи
2
минуты: 1' - 90'
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
21:45
Наполи
4 : 2
Сампдория
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
21:45
минуты: 77' - 90'
Наполи
4
Сампдория
2
минуты: 77' - 90'
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
19:00
Кальяри
0 : 3
Наполи
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Кальяри
0
Наполи
3
минуты: 1' - 90'
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:00
Наполи
3 : 0
Фиорентина
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Наполи
3
Фиорентина
0
минуты: 1' - 90'
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
13:30
Рома
1 : 0
Наполи
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
13:30
был в запасе
Рома
1
Наполи
0
был в запасе
01.03.2015
01 марта 2015
вс
22:45
Торино
1 : 0
Наполи
34'
34'
34'
01.03.2015
01 марта 2015
вс
22:45
минуты: 1' - 73'
Торино
1
Наполи
0
минуты: 1' - 73'
23.02.2015
23 февр. 2015
пн
21:00
Наполи
2 : 0
Сассуоло
54'
54'
54'
23.02.2015
23 февр. 2015
пн
21:00
минуты: 1' - 90'
Наполи
2
Сассуоло
0
минуты: 1' - 90'
14.02.2015
14 февр. 2015
сб
22:45
Палермо
3 : 1
Наполи
14.02.2015
14 февр. 2015
сб
22:45
минуты: 69' - 90'
Палермо
3
Наполи
1
минуты: 69' - 90'
08.02.2015
08 февр. 2015
вс
17:00
Наполи
3 : 1
Удинезе
08.02.2015
08 февр. 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 82'
Наполи
3
Удинезе
1
минуты: 1' - 82'
01.02.2015
01 февр. 2015
вс
17:00
Кьево
1 : 2
Наполи
01.02.2015
01 февр. 2015
вс
17:00
минуты: 69' - 90'
Кьево
1
Наполи
2
минуты: 69' - 90'
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
14:30
Лацио
0 : 1
Наполи
77'
77'
77'
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Лацио
0
Наполи
1
минуты: 1' - 90'
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
22:45
Наполи
1 : 3
Ювентус
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
22:45
минуты: 1' - 83'
Наполи
1
Ювентус
3
минуты: 1' - 83'
06.01.2015
06 янв. 2015
вт
20:00
Чезена
1 : 4
Наполи
37'
37'
37'
06.01.2015
06 янв. 2015
вт
20:00
минуты: 1' - 67'
Чезена
1
Наполи
4
минуты: 1' - 67'
18.12.2014
18 дек. 2014
чт
23:00
Наполи
2 : 0
Парма
18.12.2014
18 дек. 2014
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Наполи
2
Парма
0
минуты: 1' - 90'
14.12.2014
14 дек. 2014
вс
22:45
Милан
2 : 0
Наполи
14.12.2014
14 дек. 2014
вс
22:45
минуты: 77' - 90'
Милан
2
Наполи
0
минуты: 77' - 90'
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