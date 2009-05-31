Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Аквивальдо Москера
№3
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2008/2009
31.05.2009
31 мая 2009
вс
18:00
Нумансия
0 : 2
Севилья
31.05.2009
31 мая 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Нумансия
0
Севилья
2
минуты: 1' - 90'
09.05.2009
09 мая 2009
сб
21:00
Севилья
3 : 1
Мальорка
09.05.2009
09 мая 2009
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
3
Мальорка
1
минуты: 1' - 90'
02.05.2009
02 мая 2009
сб
22:55
Вильярреал
0 : 2
Севилья
02.05.2009
02 мая 2009
сб
22:55
был в запасе
Вильярреал
0
Севилья
2
был в запасе
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
20:00
Севилья
2 : 4
Реал
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
20:00
был в запасе
Севилья
2
Реал
4
был в запасе
22.04.2009
22 апр. 2009
ср
22:55
Барселона
4 : 0
Севилья
63'
63'
63'
22.04.2009
22 апр. 2009
ср
22:55
минуты: 1' - 65'
Барселона
4
Севилья
0
минуты: 1' - 65'
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
20:00
Валенсия
3 : 1
Севилья
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
20:00
минуты: 45' - 90'
Валенсия
3
Севилья
1
минуты: 45' - 90'
12.04.2009
12 апр. 2009
вс
20:00
Севилья
0 : 1
Хетафе
12.04.2009
12 апр. 2009
вс
20:00
был в запасе
Севилья
0
Хетафе
1
был в запасе
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
21:00
Рекреативо
0 : 1
Севилья
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Рекреативо
0
Севилья
1
минуты: 1' - 90'
15.03.2009
15 марта 2009
вс
19:00
Малага
2 : 2
Севилья
15.03.2009
15 марта 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Малага
2
Севилья
2
минуты: 1' - 90'
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
22:00
Атлетик
1 : 2
Севилья
35'
35'
35'
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Атлетик
1
Севилья
2
минуты: 1' - 90'
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
23:55
Севилья
1 : 0
Атлетико
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
23:55
минуты: 1' - 90'
Севилья
1
Атлетико
0
минуты: 1' - 90'
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
21:00
Эспаньол
0 : 2
Севилья
20'
20'
20'
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
21:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
0
Севилья
2
минуты: 1' - 90'
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
23:55
Севилья
1 : 2
Бетис
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
23:55
минуты: 1' - 90'
Севилья
1
Бетис
2
минуты: 1' - 90'
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
23:55
Севилья
1 : 0
Нумансия
89'
89'
89'
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
23:55
минуты: 1' - 90'
Севилья
1
Нумансия
0
минуты: 1' - 90'
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
19:00
Мальорка
0 : 0
Севилья
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
19:00
был в запасе
Мальорка
0
Севилья
0
был в запасе
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
21:00
Севилья
1 : 0
Вильярреал
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
21:00
был в запасе
Севилья
1
Вильярреал
0
был в запасе
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
23:00
Реал
3 : 4
Севилья
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
23:00
был в запасе
Реал
3
Севилья
4
был в запасе
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
23:55
Севилья
0 : 3
Барселона
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
23:55
минуты: 1' - 90'
Севилья
0
Барселона
3
минуты: 1' - 90'
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
23:55
Севилья
0 : 0
Валенсия
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
23:55
минуты: 1' - 90'
Севилья
0
Валенсия
0
минуты: 1' - 90'