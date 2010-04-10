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Вилли Гронден
№16
Вратарь
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2009/2010
2008/2009
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
22:00
ПСЖ
3 : 1
Бордо
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
22:00
был в запасе
ПСЖ
3
Бордо
1
был в запасе
4.04.2010
4 апр. 2010
вс
22:00
Осер
1 : 1
ПСЖ
4.04.2010
4 апр. 2010
вс
22:00
был в запасе
Осер
1
ПСЖ
1
был в запасе
28.03.2010
28 марта 2010
вс
18:00
ПСЖ
3 : 0
Булонь
28.03.2010
28 марта 2010
вс
18:00
был в запасе
ПСЖ
3
Булонь
0
был в запасе
20.03.2010
20 марта 2010
сб
21:00
Ницца
1 : 0
ПСЖ
20.03.2010
20 марта 2010
сб
21:00
был в запасе
Ницца
1
ПСЖ
0
был в запасе
13.03.2010
13 марта 2010
сб
21:00
ПСЖ
4 : 1
Сошо
13.03.2010
13 марта 2010
сб
21:00
был в запасе
ПСЖ
4
Сошо
1
был в запасе
6.03.2010
6 марта 2010
сб
21:00
Ланс
1 : 1
ПСЖ
6.03.2010
6 марта 2010
сб
21:00
был в запасе
Ланс
1
ПСЖ
1
был в запасе
28.02.2010
28 февр. 2010
вс
23:00
ПСЖ
0 : 3
Марсель
28.02.2010
28 февр. 2010
вс
23:00
был в запасе
ПСЖ
0
Марсель
3
был в запасе
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
23:00
ПСЖ
1 : 0
Тулуза
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
23:00
был в запасе
ПСЖ
1
Тулуза
0
был в запасе
13.02.2010
13 февр. 2010
сб
21:00
Нанси
0 : 0
ПСЖ
13.02.2010
13 февр. 2010
сб
21:00
был в запасе
Нанси
0
ПСЖ
0
был в запасе
6.02.2010
6 февр. 2010
сб
21:00
ПСЖ
0 : 3
Лорьян
6.02.2010
6 февр. 2010
сб
21:00
был в запасе
ПСЖ
0
Лорьян
3
был в запасе
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
23:00
Лион
2 : 1
ПСЖ
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
23:00
был в запасе
Лион
2
ПСЖ
1
был в запасе
20.01.2010
20 янв. 2010
ср
21:00
ПСЖ
0 : 1
Монако
20.01.2010
20 янв. 2010
ср
21:00
был в запасе
ПСЖ
0
Монако
1
был в запасе
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
23:00
Лилль
3 : 1
ПСЖ
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
23:00
был в запасе
Лилль
3
ПСЖ
1
был в запасе
23.12.2009
23 дек. 2009
ср
21:00
ПСЖ
4 : 0
Гренобль
23.12.2009
23 дек. 2009
ср
21:00
был в запасе
ПСЖ
4
Гренобль
0
был в запасе
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
21:00
Ренн
1 : 0
ПСЖ
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
21:00
был в запасе
Ренн
1
ПСЖ
0
был в запасе
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
23:00
ПСЖ
1 : 1
Ланс
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
23:00
был в запасе
ПСЖ
1
Ланс
1
был в запасе
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
19:00
ПСЖ
3 : 0
Сент-Этьен
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
19:00
был в запасе
ПСЖ
3
Сент-Этьен
0
был в запасе
5.12.2009
5 дек. 2009
сб
23:00
Бордо
1 : 0
ПСЖ
5.12.2009
5 дек. 2009
сб
23:00
был в запасе
Бордо
1
ПСЖ
0
был в запасе
2.12.2009
2 дек. 2009
ср
21:00
Булонь
2 : 5
ПСЖ
2.12.2009
2 дек. 2009
ср
21:00
был в запасе
Булонь
2
ПСЖ
5
был в запасе
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
20:00
Лорьян
1 : 1
ПСЖ
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
20:00
был в запасе
Лорьян
1
ПСЖ
1
был в запасе