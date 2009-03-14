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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Валансьен
Валансьен
Саез 41
Лакур 75
Одель 90
3:2
Матч завершен
Гавр
Гавр
Франкур 24
Анин 81
Лига 1, 28 тур
Лига 1,
28 тур
Франция
14 марта 2009, 21:00 МСК
14.03.2009, 21:00 МСК
суббота
Эрик Пула
Эрик Пула
Главный Судья
Составы
Валансьен
мин
0
Лакур
Жонатан Лакур
75'
75'
90
0
Пеннето
Николас Пеннето
90
0
Тьене
Сиака Тьене
90
0
Бишевац
Милан Бишевац
90
0
Рафаэль
Рафаэль
90
0
Матер
Руди Матер
90
0
Данич
Гаэль Данич
87
0
Саез
Жозе Саез
41'
41'
90
0
Санчес
Карлос Санчес
70
0
Пужоль
Грэгори Пужоль
90
0
Шебо
Филип Шебо
70
Запасные
0
Гронден
Вилли Гронден
0
Дюкортью
Давид Дюкортью
0
Абардонадо
Жак Абардонадо
0
Жеованио
Жеованио
0
Бангура
Амара Бангура
0
Даршевиль
Жан-Клод Даршевиль
0
Одель
Жоан Одель
90'
Гавр
мин
0
Франкур
Петер Франкур
24'
24'
90
0
Алла
Хасан Алла
46
0
Самбу
Массамба Самбу
90
0
Рево
Кристоф Рево
90
0
Давидас
Оливье Давидас
90
0
Норо
Стефан Норо
90
0
Дьез
Николя Дьез
90
0
Алассан
Амаду Алассан
90
0
Лесаж
Жан Мишаль Лесаж
80
0
Маранж
Флориан Маранж
46
0
Бака
Максим Бака
90
Запасные
0
Пласид
Джонни Пласид
0
Кана-Бийик
Жан-Армель Кана-Бийик
0
Ба
Абассе Ба
0
Тиксье
Дамьен Флориан Тиксье
0
Анин
Кевин Анин
81'
0
Боли
Янник Боли
0
Диалло
Мамаду Диалло