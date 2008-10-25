Матч завершен
Гавр
Гавр
2:1
Матч завершен
Валансьен
Валансьен
Лига 1, 10 тур

Лига 1,

10 тур

Франция
25 окт. 2008, 20:00 МСК
25.10.2008, 20:00 МСК
суббота
Клеман Турпен
Клеман Турпен
Главный Судья
Составы