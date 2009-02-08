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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Гренобль
Гренобль
0:0
Матч завершен
Валансьен
Валансьен
Лига 1, 23 тур
Лига 1,
23 тур
Франция
8 февр. 2009, 19:00 МСК
8.02.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Бруно Куэ
Бруно Куэ
Главный Судья
Составы
Гренобль
мин
0
Уимби
Грэгори Уимби
90
0
Робен
Мартиаль Робен
90
0
Банинг
Альберт Банинг
63
0
Витакич
Миливое Витакич
90
0
Пайо
Санди Пайо
90
0
Цесар
Боштьян Цесар
90
0
Ромао
Алексис Ромао
90
0
Фегули
Софиан Фегули
90
0
Батльес
Лоран Батльес
51
0
Гранден
Эллиот Гранден
90
0
Акрур
Нассим Акрур
78
Запасные
0
Ле Кром
Ронан Ле Кром
0
Флашез
Максанс Флашез
0
Н'Ганга
Франсис Н'Ганга
0
Куртуа
Лоран Куртуа
0
Маке
Лоран Маке
0
Бойя
Пьер Бойя
0
Морейра
Даниэль Морейра
Валансьен
мин
0
Пеннето
Николас Пеннето
90
0
Даршевиль
Жан-Клод Даршевиль
90
0
Лакур
Жонатан Лакур
90
0
Тьене
Сиака Тьене
90
0
Бишевац
Милан Бишевац
90
0
Рафаэль
Рафаэль
90
0
Матер
Руди Матер
90
0
Саез
Жозе Саез
90
0
Санчес
Карлос Санчес
64
0
Пужоль
Грэгори Пужоль
77
0
Одель
Жоан Одель
90
Запасные
0
Гронден
Вилли Гронден
0
Дюкортью
Давид Дюкортью
0
Траоре
Даме Траоре
0
Абардонадо
Жак Абардонадо
0
Данич
Гаэль Данич
0
Жеованио
Жеованио
0
Бангура
Амара Бангура