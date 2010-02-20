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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Гренобль
Гренобль
0:1
Матч завершен
Валансьен
Валансьен
Санчес 32
Лига 1, 25 тур
Лига 1,
25 тур
Франция
20 февр. 2010, 21:00 МСК
20.02.2010, 21:00 МСК
суббота
Филипп Кальт
Филипп Кальт
Главный Судья
Составы
Гренобль
мин
0
Вивиани
Жоди Вивиани
90
0
Дьез
Николя Дьез
90
0
Маро
Франсуа Маро
90
0
Соже
Давид Соже
90
0
Кальве
Жан Кальве
90
0
Цесар
Боштьян Цесар
90
0
Мацуи
Дайсуке Мацуи
90
0
Батльес
Лоран Батльес
84
0
Раве
Йорик Раве
90
0
Жуан
Джимми Жуан
71
0
Акрур
Нассим Акрур
90
Запасные
0
Ле Кром
Ронан Ле Кром
0
Робен
Мартиаль Робен
0
Рендулич
Зоран Рендулич
0
Витакич
Миливое Витакич
0
Манфруа
Джимми Манфруа
0
Тинан
Джонатан Тинан
0
Тадич
Йосип Тадич
Валансьен
мин
0
Пеннето
Николас Пеннето
90
0
Дюкортью
Давид Дюкортью
90
0
Бонг
Гаэтан Бонг
90
0
Бишевац
Милан Бишевац
90
0
Ангуа
Бенджамин Ангуа
90
0
Матер
Руди Матер
57
0
Бен Халфаллах
Фахид Бен Халфаллах
90
0
Саез
Жозе Саез
70
0
Санчес
Карлос Санчес
32'
32'
90
0
Кадир
Фуед Кадир
90
0
Одель
Жоан Одель
77
Запасные
0
Уимби
Грэгори Уимби
0
Абардонадо
Жак Абардонадо
0
Гомис
Реми Гомис
0
Коад
Рено Коад
0
Бангура
Амара Бангура
0
Нам Те-Хе
Нам Те-Хе
0
Пужоль
Грэгори Пужоль