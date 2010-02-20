Матч завершен
Гренобль
Гренобль
0:1
Матч завершен
Валансьен
Валансьен
Санчес 32
Лига 1, 25 тур

Лига 1,

25 тур

Франция
20 февр. 2010, 21:00 МСК
20.02.2010, 21:00 МСК
суббота
Филипп Кальт
Филипп Кальт
Главный Судья
Составы
Гренобль
мин
0
Вивиани
Жоди Вивиани
90
0
Дьез
Николя Дьез
90
0
Маро
Франсуа Маро
90
0
Соже
Давид Соже
90
0
Кальве
Жан Кальве
90
0
Цесар
Боштьян Цесар
90
0
Мацуи
Дайсуке Мацуи
90
0
Батльес
Лоран Батльес
84
0
Раве
Йорик Раве
90
0
Жуан
Джимми Жуан
71
0
Акрур
Нассим Акрур
90
Запасные
0
Ле Кром
Ронан Ле Кром
0
Робен
Мартиаль Робен
0
Рендулич
Зоран Рендулич
0
Витакич
Миливое Витакич
0
Манфруа
Джимми Манфруа
0
Тинан
Джонатан Тинан
0
Тадич
Йосип Тадич
Валансьен
мин
0
Пеннето
Николас Пеннето
90
0
Дюкортью
Давид Дюкортью
90
0
Бонг
Гаэтан Бонг
90
0
Бишевац
Милан Бишевац
90
0
Ангуа
Бенджамин Ангуа
90
0
Матер
Руди Матер
57
0
Бен Халфаллах
Фахид Бен Халфаллах
90
0
Саез
Жозе Саез
70
0
Санчес
Карлос Санчес
32'
32'
90
0
Кадир
Фуед Кадир
90
0
Одель
Жоан Одель
77
Запасные
0
Уимби
Грэгори Уимби
0
Абардонадо
Жак Абардонадо
0
Гомис
Реми Гомис
0
Коад
Рено Коад
0
Бангура
Амара Бангура
0
Нам Те-Хе
Нам Те-Хе
0
Пужоль
Грэгори Пужоль