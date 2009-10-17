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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Валансьен
Валансьен
Самасса 18
Бен Халфаллах 24
2:0
Матч завершен
Гренобль
Гренобль
Лига 1, 9 тур
Лига 1,
9 тур
Франция
17 окт. 2009, 20:00 МСК
17.10.2009, 20:00 МСК
суббота
Филипп Малиж
Филипп Малиж
Главный Судья
Составы
Валансьен
мин
0
Нди-Ассембе
Гай Нди-Ассембе
90
0
Тьене
Сиака Тьене
90
0
Дюкортью
Давид Дюкортью
90
0
Абардонадо
Жак Абардонадо
90
0
Бишевац
Милан Бишевац
90
0
Данич
Гаэль Данич
80
0
Бен Халфаллах
Фахид Бен Халфаллах
24'
24'
73
0
Гомис
Реми Гомис
90
0
Санчес
Карлос Санчес
90
0
Пужоль
Грэгори Пужоль
90
0
Самасса
Мамаду Самасса
18'
18'
90
Запасные
0
Лека
Жан-Луис Лека
0
Бонг
Гаэтан Бонг
0
Саез
Жозе Саез
0
Бангура
Амара Бангура
0
Шебо
Филип Шебо
0
Пьерони
Луиджи Пьерони
Гренобль
мин
0
Ле Кром
Ронан Ле Кром
90
0
Манфруа
Джимми Манфруа
62
0
Дьез
Николя Дьез
90
0
Соже
Давид Соже
90
0
Цесар
Боштьян Цесар
90
0
Куртуа
Лоран Куртуа
90
0
Мацуи
Дайсуке Мацуи
90
0
Ромао
Алексис Ромао
90
0
Батльес
Лоран Батльес
84
0
Любоя
Даниэль Любоя
77
0
Акрур
Нассим Акрур
90
Запасные
0
Мобле
Брис Мобле
0
Робен
Мартиаль Робен
0
Маке
Лоран Маке
0
Жуан
Джимми Жуан
0
Бойя
Пьер Бойя
0
Кучукович
Мустафа Кучукович