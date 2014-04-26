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Диего Перес
№15
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
франция. лига 1
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
19:00
Болонья
0 : 3
Фиорентина
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
19:00
был в запасе
Болонья
0
Фиорентина
3
был в запасе
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
19:30
Ювентус
1 : 0
Болонья
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
19:30
был в запасе
Ювентус
1
Болонья
0
был в запасе
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
13:30
Болонья
1 : 1
Парма
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
13:30
минуты: 76' - 90'
Болонья
1
Парма
1
минуты: 76' - 90'
5.04.2014
5 апр. 2014
сб
21:45
Интер
2 : 2
Болонья
5.04.2014
5 апр. 2014
сб
21:45
минуты: 88' - 90'
Интер
2
Болонья
2
минуты: 88' - 90'
29.03.2014
29 марта 2014
сб
20:00
Болонья
0 : 2
Аталанта
29.03.2014
29 марта 2014
сб
20:00
минуты: 1' - 46'
Болонья
0
Аталанта
2
минуты: 1' - 46'
26.03.2014
26 марта 2014
ср
22:45
Кьево
3 : 0
Болонья
26.03.2014
26 марта 2014
ср
22:45
был в запасе
Кьево
3
Болонья
0
был в запасе
23.03.2014
23 марта 2014
вс
17:00
Болонья
1 : 0
Кальяри
23.03.2014
23 марта 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
1
Кальяри
0
минуты: 1' - 90'
16.03.2014
16 марта 2014
вс
17:00
Ливорно
2 : 1
Болонья
55'
55'
55'
16.03.2014
16 марта 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 58'
Ливорно
2
Болонья
1
минуты: 1' - 58'
9.03.2014
9 марта 2014
вс
17:00
Болонья
0 : 0
Сассуоло
9.03.2014
9 марта 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
0
Сассуоло
0
минуты: 1' - 90'
2.03.2014
2 марта 2014
вс
17:00
Верона
0 : 0
Болонья
36'
36'
36'
2.03.2014
2 марта 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 71'
Верона
0
Болонья
0
минуты: 1' - 71'
14.02.2014
14 февр. 2014
пт
22:45
Милан
1 : 0
Болонья
14.02.2014
14 февр. 2014
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Милан
1
Болонья
0
минуты: 1' - 90'
9.02.2014
9 февр. 2014
вс
14:30
Торино
1 : 2
Болонья
9.02.2014
9 февр. 2014
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Торино
1
Болонья
2
минуты: 1' - 90'
1.02.2014
1 февр. 2014
сб
20:00
Болонья
0 : 2
Удинезе
1.02.2014
1 февр. 2014
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
0
Удинезе
2
минуты: 1' - 90'
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
17:00
Сампдория
1 : 1
Болонья
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
1
Болонья
1
минуты: 1' - 90'
19.01.2014
19 янв. 2014
вс
17:00
Болонья
2 : 2
Наполи
44'
44'
44'
19.01.2014
19 янв. 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 79'
Болонья
2
Наполи
2
минуты: 1' - 79'
11.01.2014
11 янв. 2014
сб
22:45
Болонья
0 : 0
Лацио
11.01.2014
11 янв. 2014
сб
22:45
был в запасе
Болонья
0
Лацио
0
был в запасе
6.01.2014
6 янв. 2014
пн
17:00
Катания
2 : 0
Болонья
23'
23'
23'
6.01.2014
6 янв. 2014
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Катания
2
Болонья
0
минуты: 1' - 90'
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
14:30
Болонья
1 : 0
Дженоа
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Болонья
1
Дженоа
0
минуты: 1' - 90'
6.12.2013
6 дек. 2013
пт
22:45
Болонья
0 : 2
Ювентус
6.12.2013
6 дек. 2013
пт
22:45
минуты: 1' - 46'
Болонья
0
Ювентус
2
минуты: 1' - 46'
30.11.2013
30 нояб. 2013
сб
20:00
Парма
1 : 1
Болонья
32'
32'
32'
30.11.2013
30 нояб. 2013
сб
20:00
минуты: 1' - 68'
Парма
1
Болонья
1
минуты: 1' - 68'
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