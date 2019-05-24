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Матч-центр
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Абдул Халед Аденьон
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Бенин
Дата рождения
28 июля 1985 (34) года
Рост
180
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2008/2009
24.05.2019
24 мая 2019
пт
22:05
Амьен
2 : 1
Генгам
24.05.2019
24 мая 2019
пт
22:05
был в запасе
Амьен
2
Генгам
1
был в запасе
18.05.2019
18 мая 2019
сб
22:00
Монако
2 : 0
Амьен
22'
22'
22'
18.05.2019
18 мая 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Монако
2
Амьен
0
минуты: 1' - 90'
11.05.2019
11 мая 2019
сб
21:00
Амьен
0 : 0
Тулуза
11.05.2019
11 мая 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Амьен
0
Тулуза
0
минуты: 1' - 90'
5.05.2019
5 мая 2019
вс
16:00
Монпелье
1 : 1
Амьен
5.05.2019
5 мая 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Монпелье
1
Амьен
1
минуты: 1' - 90'
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:00
Амьен
0 : 0
Страсбур
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Амьен
0
Страсбур
0
минуты: 1' - 90'
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
16:00
Нант
3 : 2
Амьен
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
16:00
был в запасе
Нант
3
Амьен
2
был в запасе
12.04.2019
12 апр. 2019
пт
20:00
Дижон
0 : 0
Амьен
12.04.2019
12 апр. 2019
пт
20:00
был в запасе
Дижон
0
Амьен
0
был в запасе
6.04.2019
6 апр. 2019
сб
21:00
Амьен
2 : 2
Сент-Этьен
6.04.2019
6 апр. 2019
сб
21:00
был в запасе
Амьен
2
Сент-Этьен
2
был в запасе
31.03.2019
31 марта 2019
вс
16:00
Амьен
0 : 0
Бордо
31.03.2019
31 марта 2019
вс
16:00
был в запасе
Амьен
0
Бордо
0
был в запасе
16.03.2019
16 марта 2019
сб
22:00
Анжер
0 : 0
Амьен
16.03.2019
16 марта 2019
сб
22:00
был в запасе
Анжер
0
Амьен
0
был в запасе
2.03.2019
2 марта 2019
сб
22:00
Реймс
2 : 2
Амьен
2.03.2019
2 марта 2019
сб
22:00
был в запасе
Реймс
2
Амьен
2
был в запасе
9.02.2019
9 февр. 2019
сб
22:00
Амьен
1 : 0
Кан
9.02.2019
9 февр. 2019
сб
22:00
был в запасе
Амьен
1
Кан
0
был в запасе
2.02.2019
2 февр. 2019
сб
22:00
Ренн
1 : 0
Амьен
2.02.2019
2 февр. 2019
сб
22:00
был в запасе
Ренн
1
Амьен
0
был в запасе
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
19:00
Амьен
0 : 1
Лион
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
19:00
был в запасе
Амьен
0
Лион
1
был в запасе
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
19:00
Амьен
0 : 3
ПСЖ
39'
39'
39'
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Амьен
0
ПСЖ
3
минуты: 1' - 90'
8.01.2019
8 янв. 2019
вт
21:00
Амьен
0 : 0
Анжер
8.01.2019
8 янв. 2019
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Амьен
0
Анжер
0
минуты: 1' - 90'
23.12.2018
23 дек. 2018
вс
19:00
Бордо
1 : 1
Амьен
23.12.2018
23 дек. 2018
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
1
Амьен
1
минуты: 1' - 90'
8.12.2018
8 дек. 2018
сб
22:00
Генгам
1 : 2
Амьен
8.12.2018
8 дек. 2018
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Генгам
1
Амьен
2
минуты: 1' - 90'
4.12.2018
4 дек. 2018
вт
21:00
Амьен
0 : 2
Монако
90'
90'
90'
4.12.2018
4 дек. 2018
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Амьен
0
Монако
2
минуты: 1' - 90'
1.12.2018
1 дек. 2018
сб
22:00
Ним
3 : 0
Амьен
62'
62'
62'
1.12.2018
1 дек. 2018
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Ним
3
Амьен
0
минуты: 1' - 90'
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