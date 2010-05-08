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Франк Жюрьетти
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2009/2010
2008/2009
8.05.2010
8 мая 2010
сб
22:00
Бордо
2 : 0
Сошо
8.05.2010
8 мая 2010
сб
22:00
минуты: 73' - 90'
Бордо
2
Сошо
0
минуты: 73' - 90'
5.05.2010
5 мая 2010
ср
20:00
Ницца
1 : 1
Бордо
5.05.2010
5 мая 2010
ср
20:00
был в запасе
Ницца
1
Бордо
1
был в запасе
2.05.2010
2 мая 2010
вс
18:00
Бордо
1 : 0
Тулуза
2.05.2010
2 мая 2010
вс
18:00
был в запасе
Бордо
1
Тулуза
0
был в запасе
28.04.2010
28 апр. 2010
ср
20:00
Валансьен
2 : 0
Бордо
28.04.2010
28 апр. 2010
ср
20:00
был в запасе
Валансьен
2
Бордо
0
был в запасе
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
20:00
Лорьян
1 : 0
Бордо
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
20:00
был в запасе
Лорьян
1
Бордо
0
был в запасе
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
22:00
Бордо
2 : 2
Лион
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
22:00
был в запасе
Бордо
2
Лион
2
был в запасе
14.04.2010
14 апр. 2010
ср
20:00
Ле Ман
2 : 1
Бордо
14.04.2010
14 апр. 2010
ср
20:00
был в запасе
Ле Ман
2
Бордо
1
был в запасе
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
22:00
ПСЖ
3 : 1
Бордо
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
22:00
был в запасе
ПСЖ
3
Бордо
1
был в запасе
6.02.2010
6 февр. 2010
сб
23:00
Ренн
4 : 2
Бордо
6.02.2010
6 февр. 2010
сб
23:00
был в запасе
Ренн
4
Бордо
2
был в запасе
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
21:00
Бордо
0 : 0
Булонь
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
21:00
был в запасе
Бордо
0
Булонь
0
был в запасе
20.01.2010
20 янв. 2010
ср
21:00
Гренобль
1 : 3
Бордо
20.01.2010
20 янв. 2010
ср
21:00
был в запасе
Гренобль
1
Бордо
3
был в запасе
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
23:00
Бордо
1 : 1
Марсель
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
23:00
был в запасе
Бордо
1
Марсель
1
был в запасе
23.12.2009
23 дек. 2009
ср
23:00
Тулуза
1 : 2
Бордо
23.12.2009
23 дек. 2009
ср
23:00
был в запасе
Тулуза
1
Бордо
2
был в запасе
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
21:00
Бордо
4 : 1
Лорьян
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
21:00
был в запасе
Бордо
4
Лорьян
1
был в запасе
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
21:00
Монпелье
0 : 1
Бордо
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
21:00
был в запасе
Монпелье
0
Бордо
1
был в запасе
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
23:00
Лион
0 : 1
Бордо
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
23:00
был в запасе
Лион
0
Бордо
1
был в запасе
5.12.2009
5 дек. 2009
сб
23:00
Бордо
1 : 0
ПСЖ
5.12.2009
5 дек. 2009
сб
23:00
был в запасе
Бордо
1
ПСЖ
0
был в запасе
8.11.2009
8 нояб. 2009
вс
19:00
Лилль
2 : 0
Бордо
8.11.2009
8 нояб. 2009
вс
19:00
был в запасе
Лилль
2
Бордо
0
был в запасе
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
21:00
Бордо
1 : 0
Монако
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
21:00
был в запасе
Бордо
1
Монако
0
был в запасе
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
20:00
Бордо
3 : 0
Ле Ман
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
20:00
был в запасе
Бордо
3
Ле Ман
0
был в запасе
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