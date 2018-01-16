Жереми Тулалан
№28
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.01.2018 16 янв. 2018 вт 21:00
Бордо
0 : 2
Кан
9'
9'
9'
16.01.2018 16 янв. 2018 вт 21:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
0
Кан
2
минуты: 1' - 90'
13.01.2018 13 янв. 2018 сб 22:00
Труа
0 : 1
Бордо
13.01.2018 13 янв. 2018 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Труа
0
Бордо
1
минуты: 1' - 90'
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 22:50
Бордо
0 : 2
Монпелье
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 22:50
минуты: 1' - 90'
Бордо
0
Монпелье
2
минуты: 1' - 90'
17.12.2017 17 дек. 2017 вс 19:00
Ницца
1 : 0
Бордо
17.12.2017 17 дек. 2017 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
1
Бордо
0
минуты: 1' - 90'
8.12.2017 8 дек. 2017 пт 22:45
Бордо
0 : 3
Страсбур
57'
57'
57'
8.12.2017 8 дек. 2017 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Бордо
0
Страсбур
3
минуты: 1' - 90'
1.12.2017 1 дек. 2017 пт 22:45
Дижон
3 : 2
Бордо
1.12.2017 1 дек. 2017 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Дижон
3
Бордо
2
минуты: 1' - 90'
28.11.2017 28 нояб. 2017 вт 23:00
Бордо
3 : 0
Сент-Этьен
28.11.2017 28 нояб. 2017 вт 23:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
3
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 90'
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 22:00
Кан
1 : 0
Бордо
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Кан
1
Бордо
0
минуты: 1' - 90'
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 23:00
Бордо
1 : 1
Марсель
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
1
Марсель
1
минуты: 1' - 90'
3.11.2017 3 нояб. 2017 пт 22:45
Ренн
1 : 0
Бордо
3.11.2017 3 нояб. 2017 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Ренн
1
Бордо
0
минуты: 1' - 90'
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 18:00
Бордо
0 : 2
Монако
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
0
Монако
2
минуты: 1' - 90'
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 21:00
Амьен
1 : 0
Бордо
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Амьен
1
Бордо
0
минуты: 1' - 90'
15.10.2017 15 окт. 2017 вс 16:00
Бордо
1 : 1
Нант
15.10.2017 15 окт. 2017 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
1
Нант
1
минуты: 1' - 90'
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 18:00
ПСЖ
6 : 2
Бордо
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
6
Бордо
2
минуты: 1' - 90'
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 21:00
Бордо
3 : 1
Генгам
2'
2'
2'
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
3
Генгам
1
минуты: 1' - 90'
15.09.2017 15 сент. 2017 пт 21:45
Тулуза
0 : 1
Бордо
15.09.2017 15 сент. 2017 пт 21:45
минуты: 1' - 90'
Тулуза
0
Бордо
1
минуты: 1' - 90'
8.09.2017 8 сент. 2017 пт 20:00
Лилль
0 : 0
Бордо
8.09.2017 8 сент. 2017 пт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лилль
0
Бордо
0
минуты: 1' - 90'
26.08.2017 26 авг. 2017 сб 21:00
Бордо
2 : 1
Труа
26.08.2017 26 авг. 2017 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
2
Труа
1
минуты: 1' - 90'
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 18:00
Лион
3 : 3
Бордо
64'
64'
64'
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Лион
3
Бордо
3
минуты: 1' - 90'
12.08.2017 12 авг. 2017 сб 21:00
Бордо
2 : 0
Метц
12.08.2017 12 авг. 2017 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
2
Метц
0
минуты: 1' - 90'
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