Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Марко Сторари
№30
Вратарь
Подписаться
Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
20.05.2018
20 мая 2018
вс
19:00
Милан
5 : 1
Фиорентина
20.05.2018
20 мая 2018
вс
19:00
был в запасе
Милан
5
Фиорентина
1
был в запасе
13.05.2018
13 мая 2018
вс
19:00
Аталанта
1 : 1
Милан
13.05.2018
13 мая 2018
вс
19:00
был в запасе
Аталанта
1
Милан
1
был в запасе
5.05.2018
5 мая 2018
сб
19:00
Милан
4 : 1
Верона
5.05.2018
5 мая 2018
сб
19:00
был в запасе
Милан
4
Верона
1
был в запасе
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
16:00
Болонья
1 : 2
Милан
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
16:00
был в запасе
Болонья
1
Милан
2
был в запасе
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
21:45
Милан
0 : 1
Беневенто
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
21:45
был в запасе
Милан
0
Беневенто
1
был в запасе
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
Торино
1 : 1
Милан
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
был в запасе
Торино
1
Милан
1
был в запасе
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
16:00
Милан
0 : 0
Наполи
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
16:00
был в запасе
Милан
0
Наполи
0
был в запасе
8.04.2018
8 апр. 2018
вс
21:45
Милан
1 : 1
Сассуоло
8.04.2018
8 апр. 2018
вс
21:45
был в запасе
Милан
1
Сассуоло
1
был в запасе
4.04.2018
4 апр. 2018
ср
19:30
Милан
0 : 0
Интер
4.04.2018
4 апр. 2018
ср
19:30
был в запасе
Милан
0
Интер
0
был в запасе
31.03.2018
31 марта 2018
сб
21:45
Ювентус
3 : 1
Милан
31.03.2018
31 марта 2018
сб
21:45
был в запасе
Ювентус
3
Милан
1
был в запасе
18.03.2018
18 марта 2018
вс
17:00
Милан
3 : 2
Кьево
18.03.2018
18 марта 2018
вс
17:00
был в запасе
Милан
3
Кьево
2
был в запасе
11.03.2018
11 марта 2018
вс
20:00
Дженоа
0 : 1
Милан
11.03.2018
11 марта 2018
вс
20:00
был в запасе
Дженоа
0
Милан
1
был в запасе
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
20:00
Милан
0 : 2
Аталанта
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
20:00
был в запасе
Милан
0
Аталанта
2
был в запасе
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
14:30
Верона
3 : 0
Милан
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
14:30
был в запасе
Верона
3
Милан
0
был в запасе
3.12.2017
3 дек. 2017
вс
14:30
Беневенто
2 : 2
Милан
3.12.2017
3 дек. 2017
вс
14:30
был в запасе
Беневенто
2
Милан
2
был в запасе
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
17:00
Милан
0 : 0
Торино
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
17:00
был в запасе
Милан
0
Торино
0
был в запасе
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
22:45
Наполи
2 : 1
Милан
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
22:45
был в запасе
Наполи
2
Милан
1
был в запасе
5.11.2017
5 нояб. 2017
вс
22:45
Сассуоло
0 : 2
Милан
5.11.2017
5 нояб. 2017
вс
22:45
был в запасе
Сассуоло
0
Милан
2
был в запасе
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
19:00
Милан
0 : 2
Ювентус
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
19:00
был в запасе
Милан
0
Ювентус
2
был в запасе
25.10.2017
25 окт. 2017
ср
21:45
Кьево
1 : 4
Милан
25.10.2017
25 окт. 2017
ср
21:45
был в запасе
Кьево
1
Милан
4
был в запасе
Показать все игры