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Невес Денилсон
№15
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
22.05.2011
22 мая 2011
вс
18:00
Фулхэм
2 : 2
Арсенал
22.05.2011
22 мая 2011
вс
18:00
был в запасе
Фулхэм
2
Арсенал
2
был в запасе
15.05.2011
15 мая 2011
вс
18:00
Арсенал
1 : 2
Астон Вилла
15.05.2011
15 мая 2011
вс
18:00
был в запасе
Арсенал
1
Астон Вилла
2
был в запасе
19.03.2011
19 марта 2011
сб
18:00
Вест Бромвич
2 : 2
Арсенал
36'
36'
36'
19.03.2011
19 марта 2011
сб
18:00
минуты: 1' - 46'
Вест Бромвич
2
Арсенал
2
минуты: 1' - 46'
5.03.2011
5 марта 2011
сб
18:00
Арсенал
0 : 0
Сандерленд
5.03.2011
5 марта 2011
сб
18:00
минуты: 1' - 63'
Арсенал
0
Сандерленд
0
минуты: 1' - 63'
23.02.2011
23 февр. 2011
ср
22:45
Арсенал
1 : 0
Сток Сити
23.02.2011
23 февр. 2011
ср
22:45
минуты: 69' - 90'
Арсенал
1
Сток Сити
0
минуты: 69' - 90'
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
18:00
Арсенал
2 : 0
Вулверхэмптон
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
18:00
минуты: 77' - 90'
Арсенал
2
Вулверхэмптон
0
минуты: 77' - 90'
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
18:00
Арсенал
3 : 0
Уиган Атлетик
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
18:00
минуты: 87' - 90'
Арсенал
3
Уиган Атлетик
0
минуты: 87' - 90'
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
20:30
Вест Хэм
0 : 3
Арсенал
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
20:30
минуты: 80' - 90'
Вест Хэм
0
Арсенал
3
минуты: 80' - 90'
5.01.2011
5 янв. 2011
ср
22:45
Арсенал
0 : 0
Манчестер Сити
5.01.2011
5 янв. 2011
ср
22:45
был в запасе
Арсенал
0
Манчестер Сити
0
был в запасе
1.01.2011
1 янв. 2011
сб
20:30
Бирмингем Сити
0 : 3
Арсенал
1.01.2011
1 янв. 2011
сб
20:30
минуты: 79' - 90'
Бирмингем Сити
0
Арсенал
3
минуты: 79' - 90'
29.12.2010
29 дек. 2010
ср
22:45
Уиган Атлетик
2 : 2
Арсенал
29.12.2010
29 дек. 2010
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Уиган Атлетик
2
Арсенал
2
минуты: 1' - 90'
13.12.2010
13 дек. 2010
пн
23:00
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Арсенал
13.12.2010
13 дек. 2010
пн
23:00
был в запасе
Манчестер Юнайтед
1
Арсенал
0
был в запасе
4.12.2010
4 дек. 2010
сб
18:00
Арсенал
2 : 1
Фулхэм
4.12.2010
4 дек. 2010
сб
18:00
был в запасе
Арсенал
2
Фулхэм
1
был в запасе
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
15:45
Астон Вилла
2 : 4
Арсенал
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
15:45
минуты: 86' - 90'
Астон Вилла
2
Арсенал
4
минуты: 86' - 90'
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
15:45
Арсенал
2 : 3
Тоттенхэм
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
15:45
минуты: 1' - 90'
Арсенал
2
Тоттенхэм
3
минуты: 1' - 90'
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
17:00
Эвертон
1 : 2
Арсенал
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
17:00
минуты: 46' - 90'
Эвертон
1
Арсенал
2
минуты: 46' - 90'
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
Вулверхэмптон
0 : 2
Арсенал
72'
72'
72'
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
минуты: 68' - 90'
Вулверхэмптон
0
Арсенал
2
минуты: 68' - 90'
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
17:00
Арсенал
1 : 0
Вест Хэм
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 90'
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
18:00
Манчестер Сити
0 : 3
Арсенал
8'
8'
8'
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Манчестер Сити
0
Арсенал
3
минуты: 1' - 90'
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
17:00
Арсенал
2 : 1
Бирмингем Сити
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
17:00
был в запасе
Арсенал
2
Бирмингем Сити
1
был в запасе
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