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Матч-центр
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Тимо Хильдебранд
№26
Вратарь
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2009/2010
2008/2009
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
17:30
Байер
1 : 1
Айнтрахт
90'
90'
90'
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Байер
1
Айнтрахт
1
минуты: 1' - 90'
17.12.2014
17 дек. 2014
ср
22:00
Айнтрахт
4 : 4
Герта
17.12.2014
17 дек. 2014
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
4
Герта
4
минуты: 1' - 90'
12.12.2014
12 дек. 2014
пт
22:30
Хоффенхайм
3 : 2
Айнтрахт
12.12.2014
12 дек. 2014
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Хоффенхайм
3
Айнтрахт
2
минуты: 1' - 90'
7.12.2014
7 дек. 2014
вс
19:30
Айнтрахт
5 : 2
Вердер
7.12.2014
7 дек. 2014
вс
19:30
был в запасе
Айнтрахт
5
Вердер
2
был в запасе
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
19:30
Айнтрахт
2 : 0
Боруссия
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
19:30
был в запасе
Айнтрахт
2
Боруссия
0
был в запасе
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
17:30
Боруссия
1 : 3
Айнтрахт
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
1
Айнтрахт
3
был в запасе
8.11.2014
8 нояб. 2014
сб
17:30
Айнтрахт
0 : 4
Бавария
8.11.2014
8 нояб. 2014
сб
17:30
был в запасе
Айнтрахт
0
Бавария
4
был в запасе
1.11.2014
1 нояб. 2014
сб
17:30
Ганновер-96
1 : 0
Айнтрахт
1.11.2014
1 нояб. 2014
сб
17:30
был в запасе
Ганновер-96
1
Айнтрахт
0
был в запасе
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:30
Айнтрахт
4 : 5
Штутгарт
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:30
был в запасе
Айнтрахт
4
Штутгарт
5
был в запасе
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
18:30
Падерборн
3 : 1
Айнтрахт
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
18:30
был в запасе
Падерборн
3
Айнтрахт
1
был в запасе
4.10.2014
4 окт. 2014
сб
19:30
Айнтрахт
3 : 2
Кельн
4.10.2014
4 окт. 2014
сб
19:30
был в запасе
Айнтрахт
3
Кельн
2
был в запасе
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
18:30
Гамбург
1 : 2
Айнтрахт
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
18:30
был в запасе
Гамбург
1
Айнтрахт
2
был в запасе