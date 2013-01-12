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Хуан Анхель Альбин
№25
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы групповой этап
испания. кубок
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
20:00
Эспаньол
1 : 0
Сельта
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
20:00
был в запасе
Эспаньол
1
Сельта
0
был в запасе
6.01.2013
6 янв. 2013
вс
21:00
Барселона
4 : 0
Эспаньол
6.01.2013
6 янв. 2013
вс
21:00
минуты: 77' - 90'
Барселона
4
Эспаньол
0
минуты: 77' - 90'
21.12.2012
21 дек. 2012
пт
-:-
Эспаньол
2 : 0
Депортиво
21.12.2012
21 дек. 2012
пт
-:-
минуты: 90' - 90'
Эспаньол
2
Депортиво
0
минуты: 90' - 90'
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
21:00
Реал
2 : 2
Эспаньол
88'
89'
88'
89'
88'
89'
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
21:00
88'
минуты: 70' - 90'
Реал
2
Эспаньол
2
минуты: 70' - 90'
7.12.2012
7 дек. 2012
пт
23:30
Эспаньол
2 : 2
Севилья
7.12.2012
7 дек. 2012
пт
23:30
был в запасе
Эспаньол
2
Севилья
2
был в запасе
2.12.2012
2 дек. 2012
вс
14:00
Гранада
0 : 0
Эспаньол
2.12.2012
2 дек. 2012
вс
14:00
был в запасе
Гранада
0
Эспаньол
0
был в запасе
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
14:00
Эспаньол
0 : 2
Хетафе
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
14:00
минуты: 65' - 90'
Эспаньол
0
Хетафе
2
минуты: 65' - 90'
27.10.2012
27 окт. 2012
сб
17:00
Эспаньол
0 : 0
Малага
27.10.2012
27 окт. 2012
сб
17:00
минуты: 72' - 90'
Эспаньол
0
Малага
0
минуты: 72' - 90'
6.10.2012
6 окт. 2012
сб
21:00
Вальядолид
1 : 1
Эспаньол
6.10.2012
6 окт. 2012
сб
21:00
был в запасе
Вальядолид
1
Эспаньол
1
был в запасе
25.08.2012
25 авг. 2012
сб
22:00
Эспаньол
1 : 2
Сарагоса
24'
24'
24'
25.08.2012
25 авг. 2012
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
1
Сарагоса
2
минуты: 1' - 90'
19.08.2012
19 авг. 2012
вс
-:-
Мальорка
2 : 1
Эспаньол
19.08.2012
19 авг. 2012
вс
-:-
минуты: 1' - 90'
Мальорка
2
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90'