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Фернандо Морьентес
№23
Нападающий
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2009/2010
15.05.2010
15 мая 2010
сб
22:00
Марсель
2 : 0
Гренобль
15.05.2010
15 мая 2010
сб
22:00
был в запасе
Марсель
2
Гренобль
0
был в запасе
8.05.2010
8 мая 2010
сб
22:00
Лилль
3 : 2
Марсель
8.05.2010
8 мая 2010
сб
22:00
был в запасе
Лилль
3
Марсель
2
был в запасе
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
22:00
Марсель
4 : 1
Ницца
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
22:00
был в запасе
Марсель
4
Ницца
1
был в запасе
7.04.2010
7 апр. 2010
ср
20:00
Марсель
3 : 0
Сошо
7.04.2010
7 апр. 2010
ср
20:00
был в запасе
Марсель
3
Сошо
0
был в запасе
4.04.2010
4 апр. 2010
вс
18:00
Марсель
1 : 0
Ланс
4.04.2010
4 апр. 2010
вс
18:00
был в запасе
Марсель
1
Ланс
0
был в запасе
21.03.2010
21 марта 2010
вс
23:00
Марсель
2 : 1
Лион
21.03.2010
21 марта 2010
вс
23:00
был в запасе
Марсель
2
Лион
1
был в запасе
14.03.2010
14 марта 2010
вс
23:00
Тулуза
1 : 1
Марсель
14.03.2010
14 марта 2010
вс
23:00
был в запасе
Тулуза
1
Марсель
1
был в запасе
7.03.2010
7 марта 2010
вс
19:00
Марсель
1 : 1
Лорьян
7.03.2010
7 марта 2010
вс
19:00
был в запасе
Марсель
1
Лорьян
1
был в запасе
28.02.2010
28 февр. 2010
вс
23:00
ПСЖ
0 : 3
Марсель
28.02.2010
28 февр. 2010
вс
23:00
был в запасе
ПСЖ
0
Марсель
3
был в запасе
21.02.2010
21 февр. 2010
вс
19:00
Марсель
3 : 1
Нанси
21.02.2010
21 февр. 2010
вс
19:00
минуты: 83' - 90'
Марсель
3
Нанси
1
минуты: 83' - 90'
13.02.2010
13 февр. 2010
сб
21:00
Монако
1 : 2
Марсель
13.02.2010
13 февр. 2010
сб
21:00
был в запасе
Монако
1
Марсель
2
был в запасе
7.02.2010
7 февр. 2010
вс
23:00
Марсель
5 : 1
Валансьен
7.02.2010
7 февр. 2010
вс
23:00
был в запасе
Марсель
5
Валансьен
1
был в запасе
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
23:00
Сент-Этьен
0 : 0
Марсель
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
23:00
был в запасе
Сент-Этьен
0
Марсель
0
был в запасе
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
21:00
Лорьян
1 : 2
Марсель
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
21:00
минуты: 1' - 63'
Лорьян
1
Марсель
2
минуты: 1' - 63'
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
21:00
Марсель
2 : 0
Булонь
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
21:00
минуты: 70' - 90'
Марсель
2
Булонь
0
минуты: 70' - 90'
5.12.2009
5 дек. 2009
сб
21:00
Ницца
1 : 3
Марсель
5.12.2009
5 дек. 2009
сб
21:00
был в запасе
Ницца
1
Марсель
3
был в запасе
28.11.2009
28 нояб. 2009
сб
23:00
Ланс
1 : 0
Марсель
28.11.2009
28 нояб. 2009
сб
23:00
минуты: 1' - 64'
Ланс
1
Марсель
0
минуты: 1' - 64'
20.11.2009
20 нояб. 2009
пт
23:00
Марсель
1 : 0
ПСЖ
20.11.2009
20 нояб. 2009
пт
23:00
был в запасе
Марсель
1
ПСЖ
0
был в запасе
8.11.2009
8 нояб. 2009
вс
23:00
Лион
5 : 5
Марсель
8.11.2009
8 нояб. 2009
вс
23:00
был в запасе
Лион
5
Марсель
5
был в запасе
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
21:00
Марсель
1 : 1
Тулуза
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
21:00
был в запасе
Марсель
1
Тулуза
1
был в запасе
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