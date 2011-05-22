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Эрнесто Чевантон
№23
Нападающий
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Команда
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2010/2011
2009/2010
22.05.2011
22 мая 2011
вс
21:45
Лечче
2 : 4
Лацио
22.05.2011
22 мая 2011
вс
21:45
минуты: 49' - 90'
Лечче
2
Лацио
4
минуты: 49' - 90'
15.05.2011
15 мая 2011
вс
16:00
Бари
0 : 2
Лечче
15.05.2011
15 мая 2011
вс
16:00
был в запасе
Бари
0
Лечче
2
был в запасе
8.05.2011
8 мая 2011
вс
16:00
Лечче
2 : 1
Наполи
89'
90'
89'
90'
89'
90'
8.05.2011
8 мая 2011
вс
16:00
89'
минуты: 80' - 90'
Лечче
2
Наполи
1
минуты: 80' - 90'
1.05.2011
1 мая 2011
вс
16:00
Кьево
1 : 0
Лечче
1.05.2011
1 мая 2011
вс
16:00
минуты: 83' - 90'
Кьево
1
Лечче
0
минуты: 83' - 90'
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
16:00
Дженоа
4 : 2
Лечче
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
16:00
был в запасе
Дженоа
4
Лечче
2
был в запасе
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
16:00
Лечче
3 : 3
Кальяри
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
16:00
был в запасе
Лечче
3
Кальяри
3
был в запасе
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
16:00
Сампдория
1 : 2
Лечче
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
16:00
минуты: 89' - 90'
Сампдория
1
Лечче
2
минуты: 89' - 90'
13.03.2011
13 марта 2011
вс
17:00
Лечче
0 : 1
Болонья
13.03.2011
13 марта 2011
вс
17:00
минуты: 57' - 79'
Лечче
0
Болонья
1
минуты: 57' - 79'
4.03.2011
4 марта 2011
пт
22:45
Лечче
1 : 2
Рома
4.03.2011
4 марта 2011
пт
22:45
минуты: 74' - 90'
Лечче
1
Рома
2
минуты: 74' - 90'
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
17:00
Брешиа
2 : 2
Лечче
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
17:00
был в запасе
Брешиа
2
Лечче
2
был в запасе
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
14:30
Лечче
2 : 0
Ювентус
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
14:30
минуты: 54' - 90'
Лечче
2
Ювентус
0
минуты: 54' - 90'
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
17:00
Катания
3 : 2
Лечче
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
17:00
был в запасе
Катания
3
Лечче
2
был в запасе
6.02.2011
6 февр. 2011
вс
17:00
Лечче
2 : 4
Палермо
6.02.2011
6 февр. 2011
вс
17:00
минуты: 63' - 90'
Лечче
2
Палермо
4
минуты: 63' - 90'
2.02.2011
2 февр. 2011
ср
22:45
Парма
0 : 1
Лечче
90'
90'
90'
90'
90'
90'
2.02.2011
2 февр. 2011
ср
22:45
90'
минуты: 76' - 90'
Парма
0
Лечче
1
минуты: 76' - 90'
6.01.2011
6 янв. 2011
чт
17:00
Лечче
0 : 1
Бари
6.01.2011
6 янв. 2011
чт
17:00
минуты: 1' - 57'
Лечче
0
Бари
1
минуты: 1' - 57'
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
17:00
Лечче
2 : 3
Сампдория
38'
38'
38'
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
2
Сампдория
3
минуты: 1' - 90'
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
19:00
Рома
2 : 0
Лечче
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
19:00
минуты: 65' - 90'
Рома
2
Лечче
0
минуты: 65' - 90'
19.09.2010
19 сент. 2010
вс
16:00
Чезена
1 : 0
Лечче
19.09.2010
19 сент. 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 68'
Чезена
1
Лечче
0
минуты: 1' - 68'
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
16:00
Лечче
1 : 0
Фиорентина
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
16:00
был в запасе
Лечче
1
Фиорентина
0
был в запасе
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
21:45
Милан
4 : 0
Лечче
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
21:45
минуты: 32' - 88'
Милан
4
Лечче
0
минуты: 32' - 88'