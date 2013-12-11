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Лучо Гонсалес
№27
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
лига европы плей-офф
франция. лига 1
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
11.12.2013
11 дек. 2013
ср
22:45
Атлетико
2 : 0
Порту
31'
31'
31'
11.12.2013
11 дек. 2013
ср
22:45
минуты: 1' - 64'
Атлетико
2
Порту
0
минуты: 1' - 64'
26.11.2013
26 нояб. 2013
вт
22:45
Порту
1 : 1
Аустрия
26.11.2013
26 нояб. 2013
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Порту
1
Аустрия
1
минуты: 1' - 90'
6.11.2013
6 нояб. 2013
ср
20:00
Зенит
1 : 1
Порту
24'
24'
24'
6.11.2013
6 нояб. 2013
ср
20:00
24'
минуты: 1' - 87'
Зенит
1
Порту
1
минуты: 1' - 87'
22.10.2013
22 окт. 2013
вт
21:45
Порту
0 : 1
Зенит
72'
72'
72'
22.10.2013
22 окт. 2013
вт
21:45
минуты: 1' - 87'
Порту
0
Зенит
1
минуты: 1' - 87'
1.10.2013
1 окт. 2013
вт
21:45
Порту
1 : 2
Атлетико
1.10.2013
1 окт. 2013
вт
21:45
минуты: 1' - 68'
Порту
1
Атлетико
2
минуты: 1' - 68'
18.09.2013
18 сент. 2013
ср
21:45
Аустрия
0 : 1
Порту
55'
55'
55'
18.09.2013
18 сент. 2013
ср
21:45
55'
минуты: 1' - 87'
Аустрия
0
Порту
1
минуты: 1' - 87'