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Марко Брешиано
№23
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Австралия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
14.05.2011
14 мая 2011
сб
19:00
Лацио
4 : 2
Дженоа
14.05.2011
14 мая 2011
сб
19:00
был в запасе
Лацио
4
Дженоа
2
был в запасе
8.05.2011
8 мая 2011
вс
16:00
Удинезе
2 : 1
Лацио
8.05.2011
8 мая 2011
вс
16:00
был в запасе
Удинезе
2
Лацио
1
был в запасе
2.05.2011
2 мая 2011
пн
21:45
Лацио
0 : 1
Ювентус
2.05.2011
2 мая 2011
пн
21:45
минуты: 85' - 90'
Лацио
0
Ювентус
1
минуты: 85' - 90'
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
16:00
Интер
2 : 1
Лацио
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
16:00
минуты: 1' - 71'
Интер
2
Лацио
1
минуты: 1' - 71'
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
16:00
Катания
1 : 4
Лацио
71'
71'
71'
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 75'
Катания
1
Лацио
4
минуты: 1' - 75'
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
16:00
Лацио
2 : 0
Парма
32'
32'
32'
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 46'
Лацио
2
Парма
0
минуты: 1' - 46'
3.04.2011
3 апр. 2011
вс
13:30
Наполи
4 : 3
Лацио
3.04.2011
3 апр. 2011
вс
13:30
минуты: 1' - 83'
Наполи
4
Лацио
3
минуты: 1' - 83'
6.03.2011
6 марта 2011
вс
22:45
Лацио
2 : 0
Палермо
6.03.2011
6 марта 2011
вс
22:45
минуты: 74' - 90'
Лацио
2
Палермо
0
минуты: 74' - 90'
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
17:00
Кальяри
1 : 0
Лацио
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
17:00
был в запасе
Кальяри
1
Лацио
0
был в запасе
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
17:00
Лацио
1 : 0
Бари
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
17:00
был в запасе
Лацио
1
Бари
0
был в запасе
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
17:00
Брешиа
0 : 2
Лацио
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
17:00
минуты: 88' - 90'
Брешиа
0
Лацио
2
минуты: 88' - 90'
6.02.2011
6 февр. 2011
вс
17:00
Лацио
1 : 1
Кьево
6.02.2011
6 февр. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
1
Кьево
1
минуты: 1' - 90'
1.02.2011
1 февр. 2011
вт
22:45
Милан
0 : 0
Лацио
1.02.2011
1 февр. 2011
вт
22:45
минуты: 74' - 90'
Милан
0
Лацио
0
минуты: 74' - 90'
16.01.2011
16 янв. 2011
вс
17:00
Лацио
1 : 0
Сампдория
16.01.2011
16 янв. 2011
вс
17:00
был в запасе
Лацио
1
Сампдория
0
был в запасе
9.01.2011
9 янв. 2011
вс
17:00
Лацио
1 : 2
Лечче
9.01.2011
9 янв. 2011
вс
17:00
минуты: 68' - 90'
Лацио
1
Лечче
2
минуты: 68' - 90'
6.01.2011
6 янв. 2011
чт
17:00
Дженоа
0 : 0
Лацио
6.01.2011
6 янв. 2011
чт
17:00
минуты: 83' - 90'
Дженоа
0
Лацио
0
минуты: 83' - 90'
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
14:30
Лацио
3 : 2
Удинезе
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
14:30
минуты: 90' - 90'
Лацио
3
Удинезе
2
минуты: 90' - 90'
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
22:45
Ювентус
2 : 1
Лацио
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
22:45
был в запасе
Ювентус
2
Лацио
1
был в запасе
3.12.2010
3 дек. 2010
пт
22:45
Лацио
3 : 1
Интер
3.12.2010
3 дек. 2010
пт
22:45
минуты: 90' - 90'
Лацио
3
Интер
1
минуты: 90' - 90'
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
17:00
Лацио
1 : 1
Катания
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
17:00
был в запасе
Лацио
1
Катания
1
был в запасе
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